Za tři stovky a pouze na cédéčku. Nemocnice mezi sebou neumí předávat rentgenové snímky

Šestadvacetiletého Davida z Prahy přivezla záchranka se zlomeninou klíční kosti do Fakultní nemocnice Bulovka. Po týdnu se vydal na kontrolu na polikliniku poblíž svého domova. „Když jsem na kontrole zjistil, že to není dobré, chtěl jsem si vyžádat rentgeny. Na Bulovce mi řekli, že to na polikliniku poslat nemohou, jelikož nepoužívají stejný systém. Musel jsem si obě zařízení objezdit a vzít si rentgen na CD,“ popsal David.

Jak se ale ukazuje, Davidův případ není ani zdaleka ojedinělý. Podle zjištění ČT si zdravotnická zařízení v Česku mezi sebou často neumějí předat rentgenovou dokumentaci. Pacienti tak musí podobně jako David sednout za volant auta a zahrát si na pošťáka, který rentgen svému lékaři doručí.

Poslouží i fax

Řada zdravotnických zařízení pro předávání dokumentace používá speciální systémy, netýká se to ale všech. „Druhou možností je CD nebo DVD, kdy má pacient po prokázání identity možnost nechat si snímky vypálit,“ uvedl náměstek pro léčebnou péči Fakultní Thomayerovy nemocnice Petr Čech. Kromě CD nebo DVD zdravotníci často sáhnou i po faxu nebo klasické obálce, kterou předají České poště.

Vydat rentgenový snímek třeba na flashdiscích ale podle nemocnic není možné. „Nahrání snímků na přinesené flashdisky neumožňujeme, jelikož neověřené flashdisky připojené do počítače představují bezpečnostní riziko,“ sdělila ČT Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnic Pardubického kraje.

Za CD s rentgenem i tři stovky

Jenže zdravotnická zařízení takovou dokumentaci nepředávají zadarmo. Zatímco někde za informace vypálené na CD lidé zaplatí 50 korun, na jiných místech až 300. Vlastní CD si přitom pacient přinést nemůže.

Problémy se ale kupí i lékařům, kterým pacienti CD se svým rentgenovým snímkem přinesou – ti totiž velmi často nemají zařízení, na kterém by požadovaný obrázek mohli zobrazit. Počítače s CD nebo DVD mechanikou už jednoduše ve své ordinaci nevedou.

„Běžnou součástí IT techniky v naší nemocnici, už i z důvodu míry technické zastaralosti, mechaniky pro čtení a zápis CD nejsou,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová. Od roku 2010 už není většina nových počítačů a notebooků standardně vybavena CD nebo DVD mechanikami.

O snímky přitom asistenty rentgenu požádá zhruba každý pátý pacient. „Snímkovou dokumentaci na přenosném nosiči (DVD) si vyžádá zhruba 15 až 20 procent pacientů,“ řekla Miloslava Kučerová z tiskového oddělení Krajské zdravotní nemocnice Ústeckého kraje. „Je to cca 25 až 30 vypálených CD v pracovní den, kdy RDG pracovištěm u nás projde cca 400 až 500 lidí za pracovní den,“ potvrdila i Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnic Pardubického kraje.

Podle zdravotnických zařízení ale většinou lékařům stačí pouze popis rentgenologa, který snímky dělal.