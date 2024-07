Za 24 hodin doma. Ministerstvo chce rozšířit jednodenní péči

Ministerstvo zdravotnictví plánuje rozšířit seznam výkonů, na které bude pacientům stačit být v nemocnici jediný den. V rámci takzvané jednodenní péče by se tak nově mohly provádět třeba operace z oboru nosní, ušní a krční medicíny. Resort teď čeká na schválení odbornými společnostmi.

Na poslední zmíněný zákrok se chystala i Klára Kosová. Do nemocnice ji zdravotníci přijali v sedm hodin ráno. „Mám žlučníkové kameny a písek,“ přiblížila s tím, že komplikace jí začaly po porodu dítěte. „Bylo mi těžko po jídle, nebylo mi dobře, prodělala jsem několik kolik,“ pokračovala.

„Dříve byl standard, že pacient třeba při tomto konkrétním výkonu trávil dva tři dny v nemocnici,“ uvedl chirurg z Centra jednodenní péče Rehabilitační nemocnice Beroun Tomáš Šebek. Zákrok se provádí laparoskopicky a co nejšetrněji s minimem krvácení. To vyžaduje i zkušený tým. O to lépe se pak pacient může doma zotavovat.

Podle Šebka jsou pacienti i mnohem lépe informovaní, jak se mají o sebe postarat. „Co bude následovat, aby chápali dobře, že první dva dny, třeba po tomto konkrétním výkonu – operaci žlučníku – mohou pociťovat bolest, která by se měla zvládnout běžnými analgetiky,“ upřesnil.

Jeden operační tým zvládne až osm takových miniinvazivních zákroků denně. Jen v nemocnici v Berouně zároveň operují na čtyřech sálech. Letos na nich už provedli o deset procent více zákroků než loni.

Jednodenních hospitalizací přibývá

Ve Fakultní nemocnici v Olomouci činil nárůst jednodenní péče v porovnání s prvním pololetím minulého roku třicet procent. V Karlových Varech nebo v Kolíně je to pak o pětinu více, naopak v pražské Bulovce jejich počty klesly.