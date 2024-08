Platy policistů a hasičů by mohly vzrůst spíš příští rok

22. 8. 2024 Aktualizováno před 45 m minutami | Zdroj: ČT24

Příslušník policie, ilustrační foto

Ministerstvo vnitra spíše nepočítá se zvýšením platů příslušníků bezpečnostních sborů v letošním roce, zvýšit by se mohly platy občanských zaměstnanců, řekl po čtvrteční schůzce ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s odbory Petr Kuchař z odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Platy policistů, hasičů a dalších příslušníků sborů by pak údajně mohly vzrůst od příštího roku. Rakušan by podle Kuchaře měl do konce srpna sdělit, jak budou platy příslušníků bezpečnostních sborů v budoucnu vypadat. O navýšení platů jednal se školskými odbory také ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

„Zástupce odborů jsem informoval o aktuálním stavu debaty k rozpočtu na příští rok, kterou v těchto dnech řeší vláda. Usiluji o maximální růst platů příslušníků v nejbližší době, chci ale také, aby měli jistotu dalšího zvyšování i na delší období. Proto jsem navrhl do rozpočtového výhledu, aby platy policistů a hasičů rostly i v letech 2026 a 2027,“ uvedl Rakušan. „Pan ministr vnitra nám sdělil, že co se týká přidávání příslušníkům v bezpečnostních sborech, tak je to spíš plánováno od příštího roku, od 1. ledna 2025. Přidávání v letošním roce, kdy se řeší různé varianty, to se týká (občanských) zaměstnanců bezpečnostních sborů, kde také vedou jednání,“ řekl Kuchař. S Rakušanem mají odbory podle něj dohodnutou schůzku na září. Podle Kuchaře zatím není jasné, zda odbory přistoupí k plánovaným protestům. Kuchař také řekl, že na jednání poprvé zaznělo, že by příslušníci mohli mít příští rok garantováno desetiprocentní navýšení tarifů, v dalších dvou letech by se přidávalo pokaždé pět procent.

Policie je připravena protestovat Podle předsedy Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáše Machoviče mají jednotlivá ministerstva úkol spočítat finanční prostředky, které jim budou zbývat do konce roku. Výsledky by úřady měly mít zhruba za týden. „V současné době peníze nejsou, to je holý fakt, a proto teď ministerstvo vnitra a další resorty propočítávají, jak to zůstane s rozpočtem do konce tohoto roku, případně ve střednědobém výhledu na další tři roky tak, aby byl dostatek finančních prostředků na nějaký dlouhodobý růst i platů příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců,“ řekl Machovič. Policie je podle něj stále připravena protestovat. Ministerstvo vnitra připomnělo, že se příslušníkům bezpečnostních sborů platy o deset procent zvýšily loni v lednu, nástupní platy podle něj vzrostly o sedmnáct procent.

„Ministru vnitra se pak povedlo zajistit i to, aby v roce 2024 platy hasičů i policistů zůstaly na stejné úrovni jako v předchozím roce, a i v ekonomicky složité době prosadil pozměňovací návrh, který hasičům a policistům vracel dvě procenta na platech do rozpočtu,“ uvedl resort. Od července se podle úřadu také vrátil příspěvek na stravné a podařilo se zajistit 1,95 miliardy korun na provoz a investice bezpečnostních sborů. Podle informací na náborové stránce policie pobírá průměrně policista bez praxe v prvním roce hrubý příjem od 30 070 korun. Po třech letech služby je průměrný plat 43 114 korun, celkově byl v loňském roce u policie průměrný plat 56 308 korun. Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku činila 43 941 korun.

Ministr Bek jednal se školskými odbory Se zástupci tentokrát školských odborů jednal ve čtvrtek i ministr školství Bek. Debata o tarifech navazovala na středeční jednání zástupců kabinetu s odboráři o růstu platů. Ministerstvo podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové analyzuje možnosti případného navýšení. Na čtvrteční schůzce se zabývali odboráři s Bekem i rozpočtem na příští rok. Konkrétní částky Seidlová sdělit nechtěla. Letos pracuje ministerstvo školství s výdaji asi 273 miliard korun. „Požadavky resortu zahrnují navýšení výdajů na platy učitelů a zajištění nepedagogické činnosti, výrazné posílení rozpočtu vysokých škol a podporu investic,“ uvedl Bek na síti X .