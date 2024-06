Nové požadavky ministrů na státní rozpočet pro rok 2025 překračují sto miliard

Ve vládním programovém prohlášení je však také slib snižování schodku státního rozpočtu. V loňském roce hospodařil stát s deficitem 288,5 miliardy. V příštím roce by podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) neměl přesáhnout 235 miliard. „Pro mě je hlavní priorita snižování deficitu státního rozpočtu, tak abychom dávali veřejné finance do pořádku.“

Koaliční TOP 09 chce, aby rozpočtový schodek klesl z letošních plánovaných 252 miliard na 200 miliard v roce příštím. Proto kriticky poukazuje na požadavky hnutí STAN. „Hnutí STAN už v součtu navrhuje snad ke sto miliardám navíc nad rámec toho plánovaného schodku 235 miliard. To nejenom, že neodpovídá kritériím, abychom mohli mít euro, ale to neodpovídá ani tomu, že bychom snižovali schodek,“ kalkuluje šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Další členové vlády pak mluví o miliardách. „Máme to kvantifikováno, určitě to malé částky nebudou. Je to samozřejmě koncepce ochrany měkkých cílů, jsou to další provozní výdaje,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Jsou to peníze na bydlení. Plus máme hospodářsky a strukturálně ohrožená území, kde vnímám i deficit z loňského roku, že jsme tam nedodali peníze,“ říká pak ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Ten bude požadovat navíc deset až dvanáct miliard.