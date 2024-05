Ministři chtějí více peněz pro své resorty. Stanjura však s výraznějšími přesuny nesouhlasí

Ministři za STAN a Piráty argumentují při snaze o navýšení rozpočtů tím, že vláda při loňském podzimním schvalování návrhu rozpočtu v jejich resortech škrtala nejvíce prostředků. Naopak lídři ODS a TOP 09 usilují o to, aby kabinet letošní rozpočet měnil co nejméně.

Ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan pak požaduje přes dvě miliardy korun na posílení vnitřní bezpečnosti. „Všichni vnímají, že vnitřní bezpečnost je v téhle době prioritou,“ hájil záměr ministr. Dotklo by se to i policistů, kterým Rakušan přislíbil od července vrátit stravovací příspěvek.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) usiluje o to, aby se v letošním roce přidaly tři miliardy korun na platy pedagogů. Podle něj by měly tarify růst v průměru nejméně o pět procent.

„Měli jsme přislíbeno ve střednědobém výhledu 3,2 miliardy, nakonec to nedopadlo, byť jsme projekty na to připravovali,“ doplnil k rozpočtovým změnám ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Jeho stranický kolega a ministr zahraničí Jan Lipavský pak varuje, že kvůli úsporám nemá jeho resort dost peněz na opravy českých velvyslanectví v zahraničí. „Odkládají se například investice na opravu některých budov. Neprobíhají projekty, což se projeví spíš dlouhodobě,“ upozornil Lipavský.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) by pak uvítal, kdyby jeho resort získal v letošním roce do svého rozpočtu až dvě miliardy korun. A to v případě, že ministerstvo stihne připravit reformu péče pro seniory. Usiluje o to, aby se transformace akutních lůžek pro tuto skupinu posílila.

Odpor šéfky sněmovny i části opozice

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ale zvyšování výdajů ministerstev nepodporuje. „Probudit se v průběhu roku s tím, že máme další desítky miliard žádostí, je nepřijatelné, pokud nejsou kryty zároveň úsporami na jiné straně,“ soudí.

Ministr financí Stanjura doplnil, že v této věci musí rozhodnout vláda. „My jsme v této chvíli udělali seznam požadavků jednotlivých ministerstev,“ dodal.

„Logicky se stane, že se mohou objevit nějaké nové problémy. Ale 40 miliard? U rozpočtu, který je schválený a vyjednaný? Naprosto, naprosto nepředstavitelné,“ říká předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

O konkrétních rozpočtových přesunech chce vláda rozhodnout v létě – poté, co vyhodnotí vývoj státního rozpočtu v první polovině letošního roku.