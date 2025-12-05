Šest zemí včetně Česka vyzývá EU k zachování hybridních aut po roce 2035


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Představitelé Itálie, České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska vyzývají Evropskou unii, aby od roku 2035 nezakazovala hybridní automobily. Požadují rovněž zařazení biopaliv mezi paliva s nulovými emisemi. Informovala o tom v pátek agentura ANSA s odvoláním na dopis, který podle ní podepsal mimo jiné český premiér v demisi Petr Fiala (ODS).

„EU se musí jednou provždy zbavit ideologického dogmatismu, který srazil na kolena celá výrobní odvětví, aniž by přinesl hmatatelný přínos v oblasti globálních emisí. Je nezbytné plně uplatňovat princip technologické neutrality,“ cituje ANSA z dopisu, ke kterému získala přístup. Výzva přichází v době, kdy Evropská komise (EK) dokončuje přezkum plánu na ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035.

Odcházející český ministr dopravy Martin Kupka (ODS) ve čtvrtek uvedl, že Česko na jednání v Bruselu opět prosazovalo zrušení zákazu spalovacích motorů. Dodal, že k českému návrhu se připojila také Itálie, Polsko, Slovensko a Bulharsko.

Zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035 prosazuje též německá vláda. Kancléř Friedrich Merz kvůli tomu poslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové dopis, v němž mimo jiné požadoval, aby bylo možné po roce 2035 prodávat i automobily s „vysoce efektivními spalovacími motory“ či auta s hybridním pohonem.

