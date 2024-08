Rakušan chce letošní navýšení platů policistů

Reálné příjmy policistů či hasičů se za poslední tři roky propadly o více než patnáct procent. Petr Čorňák slouží u policie patnáct let a situace u sboru je teď podle něj jedna z nejhorších. „Odchází zkušení policisté, tak musíme skládat méně hlídek, než jsme byli zvyklí,“ popsal s tím, že policisté jsou tak vytíženější.

Stejně to vnímá i dopravní policista Filip Novák. U jeho oddělení chybí lidé i peníze a on jen stěží uživí ženu a malé dítě. „Platíme hypotéku, bydlíme v menším bytě a musím říct, že s ohledem na to, jaký mám plat, tak sotva zvládáme,“ dodává.

Propady příjmů chce zmírnit ministr vnitra říjnovým růstem platů policistů, hasičů nebo pracovníků vězeňské služby o desetinu. „Byl by to ideál a od začátku jsem říkal, že za svého ministerského působení bych chtěl zažít dvakrát, alespoň, nárůst platové hladiny tak, abychom mohli umět oceňovat kvalitní policisty,“ uvedl Rakušan.