První návrh státního rozpočtu na příští rok srazil plány ministrů

Rozdíl mezi přáním ministrů, kolik peněz by chtěli dostat v příštím roce ze státního rozpočtu, a tím, kolik jim ve svém prvním návrhu nabízí ministerstvo financí, je značný. Například ministr vnitra by dostal dvacetkrát méně, než požaduje. Někteří pak mohou obdržet ještě méně než letos. Jistotu splněných základních požadavků má jen ministryně obrany.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová by však chtěla schodek menší než 200 miliard. Tedy aby se konsolidovalo „tempem, které vychází zhruba na jedno procento hrubého domácího produktu“.

Ministři budou o návrhu rozpočtu na příští rok znovu jednat ve druhé polovině srpna. Kabinet pošle do sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2025 v září. Poslanci začnou tento klíčový vládní návrh projednávat v říjnu. Senát se jím nezabývá. Pokud bude dolní komorou schválen, dostane ho k podpisu prezident Petr Pavel.

Dosud utajované údaje zveřejnili někteří členové vlády v odpovědi na opoziční interpelaci. Ministr Stanjura materiál ještě nepředstavil. Plánuje to na konec měsíce.

Nedávno pak Deník N přinesl informaci, že nespokojený je s prvním návrhem i ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Zatím má dostat o šest miliard méně než letos. Chce ale částku o 30 miliard vyšší. V červnu pohrozil, že by nemusel pro takový rozpočet hlasovat. „Já bych ho samozřejmě nepodpořil na vládě, pokud nebude odpovídat mému nejlepšímu vědomí a svědomí.“

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) by si představoval pro příští rok více peněz, než dostal na letošek, „protože tam jsou některé významné investice, které vlastně musíme odkládat“. Státní kasa mu však chce poslat o 800 milionů korun méně než v letošním roce.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) by pak chtěl na podporu bydlení či na rozvoj regionů kolem čtrnácti miliard. Zatím má přislíbeno zhruba sto milionů. „My na rok 2025 za ministerstvo místního rozvoje budeme potřebovat zhruba o čtrnáct miliard více, než bylo v roce 2024,“ vypočítával Bartoš své představy.

Například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) má v příštím roce dostat podle prvního návrhu 96,5 miliardy korun. Tedy o necelou miliardu víc než letos. Původně však chtěl přidat až dvacetkrát tolik. „Vyčíslili jsme reálné náklady, které by tady mohly být, tak ty by se třeba mohly pohybovat až u dvaceti miliard. Já jsem samozřejmě realista,“ řekl před časem.

Důvodem pro veto rozpočtu by bylo, kdyby vláda ignorovala své priority, řekl Pavel

Dosavadní nezveřejnění prvního návrhu rozpočtu (jak tomu bylo v mnoha předchozích letech, než to loni novelou rozpočtových pravidel změnila koalice) kritizuje opozice.

Do konce roku by na přidání bylo potřeba buď 4,57 miliardy korun, nebo 6,53 miliardy. Odboráři veřejného sektoru budou s premiérem Petrem Fialou (ODS) jednat 21. srpna. O případném navýšení bude rozhodovat vláda.

Resort práce navrhuje od září zvýšit platový základ buď o sedm procent, nebo o deset procent. A to zhruba 359 900 úředníkům, pracovníkům v kultuře, technickým pracovníkům v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogickým silám ve školství a asi 70 400 státním zaměstnancům.

Část odborových svazů je přitom od 24. července kvůli platům ve stávkové pohotovosti. Odboráři považují navýšení tarifů o deset procent za přijatelné. Podmínkou podle nich je ale to, že instituce na přidání dostanou letos dostatek peněz. Navýšení svých rozpočtových kapitol tak požadují ministerstva a úřady.

Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů by vláda měla i při snaze o konsolidaci veřejných financí platové tarify mírně navýšit. Zaměstnavatelé poukazují na to, že je obtížné za nynějšího odměňování pracovníky získat a udržet. Klonili by se ke zvednutí tarifů o deset procent.

Ostatní pracovníci z celkem asi 846 600 zaměstnanců veřejné sféry by podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) měli dostat přidáno od ledna. Premiér už dřív řekl, že při přípravě rozpočtu na příští rok se bude jednat i o adekvátním navýšení platů.