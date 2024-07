Odbory veřejné sféry vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli výši platů

Předsedové a předsedkyně odborových svazů veřejného sektoru vyhlásili stávkovou pohotovost, a to kvůli tomu, že zatím nemají s vládou dohodu na zvýšení platů pro letošek a příští rok. Odbory požadují přidání do tarifů od září nejméně o deset procent pro všechny ve veřejné sféře, řekl na tiskové konferenci šéf odborů státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Odbory kritizují hlavně to, že kabinet tento bod nezařadil na své středeční jednání, které je poslední před vládními prázdninami. Je proto zřejmé, že platy státních zaměstnanců od září neporostou. Stávka podle členů vlády ale jednání neurychlí. Na růstu platů se chtějí dohodnout v srpnu.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden řekl, že vládě chce předložit návrh nařízení s růstem výdělků v rozmezí sedm až deset procent od září pro část veřejné sféry. Konkrétně navrhuje úpravu první tabulky pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogické síly ve školství a také přidání pro lidi ve státní službě. Ostatní by pak mohli dostat přidáno od ledna.

Odbory ale požadují přidání do tarifů od září nejméně o deset procent pro všechny ve veřejném sektoru. Původně žádaly navýšení o patnáct procent. To by podle ministerstva práce do konce roku stálo 22 miliard korun.