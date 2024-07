Spor o platy a přesčasy lékařů pokračuje, některé nemocnice už přesáhly zákonné limity

Lékařská komora chce garantované platy na úrovni jednoho a půl až trojnásobku průměrné mzdy, a to bez přesčasové práce. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) to odmítá. Dohoda podepsaná koncem loňska podle něj při takových příjmech zahrnuje i osm hodin přesčasů týdně. Její podpis ukončil protest části doktorů, kteří vypověděli práci navíc. Jednou z podmínek přitom bylo právě stanovení nových principů odměňování od začátku příštího roku.

Loni v listopadu pneumolog Jan Štochel popisoval, jak i třikrát týdně tráví v práci 32 hodin v kuse. To už je dnes jinak. Po každé „čtyřiadvacítce“ s pacienty jde ráno domů. „Určitě je to lepší, protože po 24 hodinách práce, když si máte sednout do ambulance, je to prostě namáhavé,“ uvedl lékař z Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Více volna ale znamená i méně pacientů. Na jejich oddělení zavřeli deset ze třiceti lůžek. A samotných přesčasů, typicky nočních služeb, lékařům neubylo. „K dnešnímu dni mám zhruba stejně hodin jako loni, takže nějakých 500, 600 hodin přesčasů,“ poznamenal pneumolog.

Zákonný limit je 416. Na odděleních, jako je to Jana Štochela, je podle vedení zlínské nemocnice obtížné přesčasy snižovat. Na jiných to jde. V průměru tu ubylo 15 procent hodin nad rámec standardní pracovní doby. Třeba v Ústřední vojenské nemocnici mají lékaři za první pololetí tohoto roku o třetinu méně přesčasů než za stejné období loni. A například v Kolíně je to o 40 procent méně.