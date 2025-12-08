Místo deště přijde uprostřed týdne slunce a teplo

Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami, které mohou vystoupat ke čtrnácti stupňům Celsia. Slunce se objeví spíš v Čechách, na Moravě převládne zatažená obloha a nižší teploty. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své týdenní předpovědi.
Česko se probudilo do deštivého začátku týdne. Od úterý do konce příštího týdne už ale meteorologové žádné výraznější srážky neočekávají. „Vývoj počasí slibuje přes den i slunečná místa, a to jak na horách, tak v nižších polohách zejména v Čechách,“ uvedli. Na Moravě je podle nich šance na protrhanou a slunečnou oblohu minimální.
V lokalitách, kde nebudou mlhy a bude svítit slunce, se lidé v první polovině týdne dočkají výrazně nadprůměrných teplot, které přes den přesáhnou deset stupňů Celsia a výjimečně mohou vystoupat až ke čtrnácti stupňům. Nejtepleji a nejslunečněji bude ve středu. V místech s celodenní mlhou nebo nízkou oblačností se udrží teploty kolem sedmi stupňů Celsia.
„Obávat se nemusíme ani ranních mrazů a škrábání oken u auta, minimální teploty totiž zůstanou nad bodem mrazu,“ napsali meteorologové. Od druhé poloviny příštího týdne ale začnou ranní teploty klesat k nule a odpolední nevystoupají výš než k deseti stupňům, při nízké oblačnosti budou jen slabě nad nulou.