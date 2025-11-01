Začíná povinnost zimních pneumatik, za špatné hrozí i pokuta

Řidičům začíná povinnost mít zimní pneumatiky, a to v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Motoristé by podle odborníků měli přezout na zimní pneumatiky, jakmile teplota klesne pod sedm stupňů. Musí mít správné označení a vzorek nejméně čtyři milimetry. Na stav gum by měli dávat řidiči pozor i během cest v zahraničí, protože jim hrozí vysoké pokuty.
„Možnosti řidičů, jak vybrat kvalitní zimní pneumatiku, jsou do jisté míry omezené. Na první pohled se dá jenom těžko poznat, zda pneumatika poskytne správnou přilnavost na mokru nebo dobrou trakci na sněhu,“ říká redaktor časopisu dTest Michal Mikoláš. Spotřebitelská organizace se zapojila do testu 31 zimních pneumatik a zjistila, že třetina z nich může být pro řidiče spíše rizikem než jistotou.
Řidič by měl podle Mikoláše při výběru pneumatiky dbát na to, zda je účinná pro jízdu v zimě. To znamená, že by měla mít označení sněhové vločky v horském štítu. Dále by měli sledovat údaje na energetickém štítku jako je například přilnavost na mokru, která je na škále mezi písmeny A až E. „Měli bychom se spíše dívat po pneumatikách s písmenem bližším k A,“ radí Mikoláš.
Dalším ukazatelem je valivý odpor, který řidičům může říct mnoho informací o spotřebě paliva, a to prostřednictvím kategorií A (nejúspornější) až G (nejméně úsporné), nebo taky hlučnosti.
Pneumatika by taky neměla být příliš stará. „Může se stát, že samotná směs už nemá tu integritu jako předtím a promítne se to v jízdních vlastnostech pneumatiky, proto bychom měli dbát na to, aby poslední čtyři čísla na bočnici pneumatiky – takzvaný DOT kód nebyl příliš starý, aby pneu nebyla stará řekněme více než pět let,“ popsal Mikoláš.
Zjistit stáří pneumatiky je tak podle mluvčího ÚAMK Igora Siroty poměrně jednoduché. „Pokud se budeme řídit tím, co je rozumné, jestliže na bočnici je napsáno kolikátý týden a rok byla pneumatika vyrobena, tak nám to mnohé napoví,“ doplnil Mikoláš.
Hloubka dezénu
Nová pneumatika má hloubku dezénu osm milimetrů. V Česku musí mít zimní pneumatiky minimální hloubku dezénu čtyři milimetry a musí být označeny symbolem 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake).
„A pokud chceme okamžitě zjistit, jak na tom jsme, tak si buď koupíme na kterékoliv pumpě jednoduchý měřák, kterým změříme ve středu pneumatiky toho běhounu hloubku dezénu, anebo ještě jednodušší je si vzít padesátikorunu a zasadit ji do drážky. Jestliže obvod padesátikoruny jiné barvy nám zapadne dovnitř, tak je to v pořádku, jestliže vyčuhuje, tak už je pneumatika více jetá,“ vysvětlil Sirota.
Pozor na pokuty v zahraničí
V mnoha případech to není začátek listopadu, který vede podle servisů řidiče k výměně pneumatik. Častěji se totiž řídí spíše podle počasí. Například když jsou v listopadu teploty okolo dvaceti stupňů, tak řidiči nedostanou pokutu. Někteří jezdí s letními pneumatikami i v zimě, měli by si však dát pozor na pokuty, zvláště pokud jedou do zahraničí. „U nás je to pár tisíc. V Rakousku to může být až 125 tisíc korun, jestliže zablokujete silnici kvůli použití letních pneumatik,“ přiblížil Sirota.
Motoristům hrozí pokuty ale i v opačném případě, když jezdí se zimními pneumatikami v létě. „Například v Itálii za to můžeme dostat pokutu až v řádu padesáti tisíc korun a je to tím, že rychlostní index pneumatiky máme zapsán v technickém průkazu a ten u zimní pneumatiky neodpovídá tomu, co máme v malém techničáku, a tudíž nám proto hrozí pokuta,“ zmínil mluvčí ÚAMK jeden z příkladů.
Stále populárnější jsou i v Česku celoroční pneumatiky. „A stále se lepší, to je to podstatné. Jsou kvalitnější a skutečně v zimě vás mohou podržet, ovšem za určité podmínky,“ doplnil Sirota.
Na hory je odborníci nedoporučují. Tam by lidé měli vyjíždět s vyloženě zimním obutím. Na celoročních gumách se dá jezdit i v zahraničí, avšak za předpokladu, že vyhovuje vzorek, jinak řidičům opět hrozí vyšší pokuty než v Česku. Experti proto doporučují si předem zjistit, co v dané zemi platí.
Je vyšší cena zárukou kvality?
Řidiči s nástupem podzimu nakupují zimní pneumatiky ve velkém. Na českém trhu letos zdražily proti loňsku zhruba o 1,7 procenta, celoroční pak o 2,1 procenta. Při průměrné ceně sady okolo deset tisíc korun je tak nárůst ceny zhruba na úrovni 200 korun, vyplývá z webu Pneumatiky.cz.
Podle průzkumu Alzy na českém trhu přezouvá 75 procent motoristů pneumatiky dvakrát ročně a kupuje zvlášť zimní a letní sady. „Z průzkumu mezi našimi zákazníky pak vyplynulo, že za jednu pneumatiku jsou ochotni utratit nejčastěji maximálně 2500 korun,“ uvedla mluvčí e-shopu Eliška Čeřovská.
Vyšší cena může být podle Mikoláše zárukou kvality jen do určité míry. „Stává se nám při testech, že skutečně mezi propadlíky bývají častěji pneumatiky s nižší cenovkou, nicméně je to takové pravidlo, které bychom měli dodržovat jenom v případě, že skutečně nemáme jiné vodítko pro výběr,“ poznamenal redaktor dTestu.
Někteří řidiči mají zimní pneumatiky uložené během letních měsíců třeba v garáži, na zahradě nebo na jiných místech. Podle expertů je vhodné je skladovat tak, aby nebyly vystavené extrémním teplotám nebo podmínkám.
Na zimu musí motoristé připravit vozidlo nejen z pohledu vhodných pneumatik. BESIP radí taky zkontrolovat kapaliny ve vozidle a případně je vyměnit, dále provézt kontrolu baterky, ale i klimatizace, která pomáhá s odmlžením vnitřních skel, a mít potřebnou výbavu.