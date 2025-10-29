Nákupy zimních pneumatik vrcholí. Stále více řidičů sahá i po celoročních


Konec října je obdobím zvýšeného zájmu o nákup zimních pneumatik. Prodejci říkají, že přibývá lidí, kteří zvažují a také pořizují celoroční variantu obutí svých vozů, která je určena na všechna čtyři roční období. Na takových gumách lze jezdit i v zahraničí – za předpokladu, že vyhovuje vzorek, jinak hrozí vyšší pokuty než v Česku. Na hory je ale odborníci nedoporučují. Tam by lidé měli vyjíždět s vyloženě zimním obutím. Pravidlo zimních pneumatik platí od začátku listopadu do konce března.

Prezident vyznamenal dramatika Svěráka či in memoriam Drábovou

Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva prezident Petr Pavel udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě pěti osobnostem, o jedné více než loni. Řád obdrželi in memoriam dva vojáci a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, dále pak herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

„Ostrov demokracie“ a „připomínka svobody“. Česko oslavilo výročí vzniku Československa

Lidé v Česku si v úterý připomněli 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V Praze i v jiných městech byly na programu tradiční pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu zúčastnili tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala (ODS) u památníku položili věnce u hrobu Neznámého vojína. Hlava státu na Hradě také jmenovala nové generály.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

První československý zákon vznikl v bytě Aloise Rašína

Vznik Československa se připravoval už dlouho před říjnem 1918 – doma i v zahraničí. Nový stát potřeboval také nové zákony, a tak je jeho založení spojeno s něčím, co by bylo dnes možná označováno za malou legislativní smršť. Prvním zákonem vznikajícího státu se stala slova na obyčejném malém papíru s pěti odstavci. Ten se stal zákonem díky pěti podpisům představitelů Národního výboru a vznikl v noci ze 27. na 28. října v bytě Aloise Rašína v Žitné ulici.
před 10 hhodinami

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

Vznikající vládní koalice plánuje vydat na obranu dvě procenta HDP. Financovat ji ale chce primárně podle aktuálních potřeb. Výdaje na obranu se musí vynakládat smysluplně, v souladu s potřebami armády a s úkoly, které má Česko v rámci Severoatlantické aliance (NATO), řekla v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Zástupci hnutí chtějí navýšit počet vojáků a investovat do posílení protivzdušné obrany.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Na horách napadly desítky centimetrů sněhu, v říjnu nejvíce za 16 let

V nejvyšších polohách Šumavy, Krkonoš a Jeseníků napadly k úternímu dopoledni desítky centimetrů sněhu. Naposledy se to v tomto období stalo před šestnácti lety. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve druhé polovině týdne se ale oteplí a sníh odtaje i z hřebenů.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů debatovali o směřování Česka a důvěře v demokracii

Lidé v Česku si připomínají 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. O tom, kam Česko v současnosti míří a jak je na tom s důvěrou v demokracii, s bohatstvím, tradicí a politickým bojem v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali filozof a sociolog Václav Bělohradský, umělec a bývalý poslanec František Ringo Čech, lékařka a zakladatelka neziskové organizace Loono Kateřina Šédová a ekonom Jan Švejnar. Tématem debaty byla také mimo jiné nízká porodnost a obavy mladých lidí z budoucnosti.
před 18 hhodinami

Vězeňský experiment boří mýty o odsouzených

Lidé s trestní minulostí i bez ní se zapojili do sociálního vězeňského experimentu, který je součástí kampaně Za zdmi předsudků. Podle vězeňské služby i neziskových organizací ojedinělý projekt boří mýty o odsouzených a otvírá debatu o problematice vězeňství i snížení recidivy.
před 21 hhodinami
