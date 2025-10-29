Nákupy zimních pneumatik vrcholí. Stále více řidičů sahá i po celoročních

3 minuty
Konec října je obdobím zvýšeného zájmu o nákup zimních pneumatik. Prodejci říkají, že přibývá lidí, kteří zvažují a také pořizují celoroční variantu obutí svých vozů, která je určena na všechna čtyři roční období. Na takových gumách lze jezdit i v zahraničí – za předpokladu, že vyhovuje vzorek, jinak hrozí vyšší pokuty než v Česku. Na hory je ale odborníci nedoporučují. Tam by lidé měli vyjíždět s vyloženě zimním obutím. Pravidlo zimních pneumatik platí od začátku listopadu do konce března.