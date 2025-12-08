Turek je dle Šťastného v nemocnici, poslal omluvný dopis


Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek je s vyhřezlou ploténkou v jedné z pražských nemocnic a pod silnými léky na bolest, řekl předseda sněmovní frakce Motoristů Boris Štastný po svém jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Prezidentovi předal od Turka omluvný dopis. Šťastný předpokládá, že se Turek bude moci brzy s prezidentem setkat, termín ale odmítl odhadovat.

Turek podle Šťastného podstupuje intenzivní infuzní terapii. „Není to jen o tom, že by se nedokázal třeba na vozíku dopravit, ale o tom, že je pod silnými léky na bolest, což mu komplikuje i jeho práci a činnost v následujících hodinách a dnech,“ popsal Šťastný Turkův stav. Doplnil, že neumí odhadnout, jak se jeho stav bude v hodinách či dnech vyvíjet.

Šťastný, který se má v nové vládě stát ministrem pro sport, prevenci a zdraví, s prezidentem širší náležitosti vzniku vlády neprojednával. „Žádné záležitosti ostatních kandidátů či termínu nebyly otevřeny,“ dodal.

Vyjádření Borise Šťastného (Motoristé) po jednání s prezidentem
Turek se měl v pondělí setkat s prezidentem jako poslední z nominantů do vlády Andreje Babiše (ANO). Motoristé v neděli oznámili, že ho trápí vyhřezlá ploténka a je v péči lékařů. V podvečer Hrad informoval, že se poslanec ze schůzky omluvil ze zdravotních důvodů.

Šťastný jen řekl, že Turek si stěžoval na problémy se zády, které souvisí se starším úrazem, už na konci cesty na Slovensko minulý týden. Uvedl, že na stav Turka mohl mít vliv i let. Výprava politiků nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů tam letěla vojenským transportním letounem CASA.

Prezident opakovaně uvedl, že má s Turkovým jmenováním problém. Poslanec čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá. Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil také kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Turek své kauzy označuje za mediální, dříve uvedl, že je prezidentovi chce vysvětlit.

Pavel minulý týden naznačil, že by možná nejlepším řešením byla kompetenční žaloba, na jejímž základě by Ústavní soud vyjasnil podmínky jmenování ministrů. Motoristé podle svého předsedy Petra Macinky o žalobě neuvažují a sází na dialog. Tvrdí, že za Turka nehledají náhradu a věří v to, že by mohl prezidenta přesvědčit.

Turek na pondělní jednání s Pavlem ze zdravotních důvodů nedorazí, oznámil Hrad
Filip Turek

