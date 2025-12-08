Osmdesát milionů v trezoru. Reportéři ČT se zabývali kauzou exšéfa Správy železnic


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
20 minut
Reportéři ČT: Policejní zásah ve Správě železnic a ŘSD
Zdroj: ČT24

Policie při rozsáhlém zásahu kvůli možnému předražování zakázek na železnici a silnicích objevila v trezoru šéfa Správy železnic Jiřího Svobody osmdesát milionů korun v hotovosti. Svoboda, kterého správní rada mezitím odvolala, tvrdí, že peníze patří jeho sedmaosmdesátiletému otci. Proto se i o něj nyní zajímají detektivové. Policie zamířila i k šéfovi Ředitelství silnic a dálnic Radku Mátlovi. Jemu policie zabavila telefon a počítač. Pro Reportéry ČT natáčeli Ondřej Golis a Adéla Paclíková.

Správní rada Správy železnic odvolala šéfa Svobodu
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na snímku z února 2024

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady hlásí zraněné

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady hlásí zraněné

15:54Aktualizovánopřed 38 mminutami
Státy EU se shodly na migračním fondu solidarity pro 2026. Česko platit nemusí

Státy EU se shodly na migračním fondu solidarity pro 2026. Česko platit nemusí

12:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina s Evropou do úterý dokončí návrh mírového plánu a předají ho USA, řekl Zelenskyj

Ukrajina s Evropou do úterý dokončí návrh mírového plánu a předají ho USA, řekl Zelenskyj

15:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na nominaci Turka

Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na nominaci Turka

16:52Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Téměř na třetině stanic padly teplotní rekordy

Téměř na třetině stanic padly teplotní rekordy

08:19Aktualizovánopřed 4 hhodinami
V osadě Bedřiška zbourali dům, aktivisté protestovali na zastupitelstvu

V osadě Bedřiška zbourali dům, aktivisté protestovali na zastupitelstvu

06:12Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Nominace Zlatých glóbů vede drama Jedna bitva za druhou

Nominace Zlatých glóbů vede drama Jedna bitva za druhou

15:50Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

08:43Aktualizovánopřed 6 hhodinami

