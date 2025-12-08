Osmdesát milionů v trezoru. Reportéři ČT se zabývali kauzou exšéfa Správy železnic

20 minut
Policie při rozsáhlém zásahu kvůli možnému předražování zakázek na železnici a silnicích objevila v trezoru šéfa Správy železnic Jiřího Svobody osmdesát milionů korun v hotovosti. Svoboda, kterého správní rada mezitím odvolala, tvrdí, že peníze patří jeho sedmaosmdesátiletému otci. Proto se i o něj nyní zajímají detektivové. Policie zamířila i k šéfovi Ředitelství silnic a dálnic Radku Mátlovi. Jemu policie zabavila telefon a počítač. Pro Reportéry ČT natáčeli Ondřej Golis a Adéla Paclíková.