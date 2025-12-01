Správní rada Správy železnic odvolala šéfa Svobodu

Správní rada Správy železnic odvolala z funkce generálního ředitele Jiřího Svobodu, oznámil ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Policie prověřuje zakázky firmy, podle pátečních informací webu iRozhlas.cz kriminalisté ve Svobodově domě našli hotovost převyšující částku osmdesát milionů korun. Podle Svobody však peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.
„Je jasné, že události a informace zveřejněné v posledních dnech otevírají takové množství otázek, že by poškozovaly důvěru veřejnosti ve fungování Správy železnic. Správní rada nijak nepředjímala výsledek policejního vyšetřování. Konstatuje, že v tomto směru je potřeba maximálně zachovat důvěru veřejnosti ve fungování této organizace, proto se rozhodla Jiřího Svobodu odvolat,“ vysvětlil ministr v demisi. O postupu rada rozhodla jednomyslně.
Svoboda podle Kupky nyní musí dostat prostor pro to, aby své kroky vysvětlil a obhájil, což není možné při vykonávání náročné funkce ředitele.
Do jmenování Svobodova nástupce Správu železnic povede náměstek pro modernizaci Mojmír Nejezchleb. Ten organizaci řídil nyní o víkendu, kdy Svoboda nastoupil na dovolenou. V případě nemoci Nejezchleba zastoupí náměstek pro provozuschopnost dráhy Karel Švejda.
Podle Kupky předmětem pondělního jednání správní rady nebylo, zda Svobodovi náleží odstupné. „Personální a právní odbor musí posoudit podobu manažerské smlouvy, která byla uzavřena v roce 2018. Odvolání je v tomto směru prvním krokem,“ komentoval.
Svoboda tvrdí, že jde o rodinné úspory
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic minulý týden na několika místech. Nikoho nezadrželi a ani zatím neobvinili. Podle informací webu Odkryto.cz se policie zabývá několikamiliardovými tendry obou podniků, je mezi nimi například dostavba dálnice D3 a modernizace Masarykova nádraží v Praze.
Odvolaný ředitel se dříve hájil, že nalezené peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho otce a dědečka. Jednalo se o hotovost v korunách, eurech i dolarech uloženou v trezoru. Našla se i sbírka luxusních hodinek. V pátek Svoboda serveru Seznam Zprávy řekl, že si za dobu působení ve funkci vydělal sedmdesát milionů korun.
Svobodův otec o víkendu v rozhovoru pro portál iDNES.cz uvedl, že z většiny se jedná o jeho peníze, které si během života našetřil. V Ústí nad Orlicí, kde žije se svou manželkou, provozuje rodinnou rybárnu s vlastním rybníkem. Peníze jsou podle Svobody staršího také rodinnými úsporami ještě po jeho otci. Ten podle něj vlastnil za první republiky továrnu na granáty.
Nástupce vybere nová vláda
Vrchní státní zastupitelství v Praze o trestním řízení s ohledem na jeho stadium odmítlo poskytnout podrobnější informace. Výběr nového generálního ředitele bude podle Kupky již na nové vládě, kterou sestavují ANO, SPD a Motoristé.
Generálního ředitele Správy železnic jmenuje a odvolává právě správní rada. V jejím čele je od července 2022 bývalý hejtman Královéhradeckého kraje a někdejší policejní prezident Martin Červíček (ODS). Správní rada mimo jiné dohlíží na hospodaření této jedné z největších státních organizací. O jejím složení rozhoduje vláda, většinou na doporučení ministerstva dopravy.