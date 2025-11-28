Po zásahu kriminalistů ve Správě železnic a ŘSD chystá ministerstvo audit

Resort dopravy v souvislosti s úterním policejním zásahem v sídlech Správy železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá audit zakázek, kterými se vyšetřovatelé zabývají, potvrdil serveru Odkryto.cz ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Podle dřívějších informací se policie zabývá několika miliardovými tendry obou podniků. NCOZ podle webu iRozhlas.cz v domě šéfa SŽ Jiřího Svobody nalezla přes 80 milionů korun, podle něj jde o celoživotní úspory jeho předků.
„Chystáme nezávislý audit zakázek, o nichž se v souvislosti s tímto prověřováním píše,“ sdělil serveru Odkryto.cz Kupka.
Mimořádný interní audit související se zakázkami se koná na SŽ od středy. „Kontrola se zaměřuje na zákonnost postupů a dodržení interních pravidel při zadávání a realizaci veřejných zakázek,“ sdělila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.
Správní rada SŽ na pátečním jednání vzala na vědomí informaci o nařízení interního auditu a po generálním řediteli Svobodovi požadovala, aby ji podle možností seznámil s poskytnutou součinností orgánům činným v trestním řízení, tedy policii, státním zástupcům a soudům.
Bod týkající se případné Svobodovy rezignace na programu nebyl. „Jakékoliv opatření jsme připraveni přijímat v době, kdy budeme případně seznámeni se závěry týkajícími se prověřovaných akcí,“ sdělil předseda správní rady Martin Červíček (ODS).
Podle serveru iRozhlas nalezla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve Svobodově domě přes 80 milionů korun v hotovosti a sbírku luxusních hodinek. Podle něj se jedná o rodinné úspory, výši částky nepotvrdil.
„Já se nebudu k těmhle věcem vyjadřovat i v souvislosti s tím, že vás prostě informuje někdo jiný než přímo já. Budu to vysvětlovat jiným orgánům, ne médiím,“ řekl Svoboda serveru iRozhlas.
Zásah kriminalistů z NCOZ
Kriminalisté z NCOZ zasahovali kvůli zakázkám ŘSD a SŽ v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani neobvinili. Z firem si odnesli dokumenty.
Podle serveru z listin vyplynulo, že se případ týká ředitele ŘSD Radka Mátla, ředitele SŽ Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska.
Policisté podle Odkryto.cz prověřují například údajné prodražení tendru na stavební práce v úseku D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi na Českobudějovicku o téměř třetinu, tedy o dvě miliardy korun. Podle Mátla bylo ale navýšení ceny transparentní a v souladu se zákonem.
„Na D3 došlo zatím k navýšení ceny o asi 27 procent z důvodu nutných změn technologie tunelu a kompenzace za neočekávaný narůst cen, což je ale dlouhodobě známá záležitost a pod zákonnými limity, která se řešila na všech úrovních včetně ministerstva dopravy. Vše je řádně zveřejněno v registru smluv,“ řekl ve čtvrtek Mátl.
Server již dříve uvedl, že se policie zajímá také o zakázky na budování brněnského nádraží v Brně nebo tendru na obnovu železničního uzlu v Pardubicích, jehož rekonstrukce stála téměř sedm miliard korun bez DPH a trvala téměř čtyři roky. Skončila loni v květnu.