V sídle Správy železnic zasahují kriminalisté, píše Odkryto.cz

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují od úterního rána na několika místech v Praze. Dorazili i do sídla Správy železnic. Podle serveru Odkryto.cz se kauza týká stavebních zakázek na železnici za stovky milionů korun. Konkrétně jde podle webu mimo jiné o zakázky na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně.
„Mohu pouze uvést, že náš útvar provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová uvedla, že policie požádala o některé dokumenty. „Mohu potvrdit pouze to, že se do budovy dostavila policie s výzvou k vydání věci. Poskytujeme veškerou součinnost,“ řekla serveru.
Podle webu se zásah týká i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Byli jsme požádáni o součinnost, kterou poskytujeme,“ uvedl bez bližších podrobností mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Rekonstrukce železničního uzlu v Pardubicích, která stála téměř sedm miliard korun bez DPH, trvala téměř čtyři roky a skončila loni v květnu. Práce zahrnovaly opravy nástupišť a vybudování pátého nástupiště. Uzel má od té doby nové zabezpečovací zařízení, trakční vedení nebo mosty. Vznikla nová zastávka a železniční lávka.