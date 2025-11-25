V sídle Správy železnic zasahují kriminalisté, píše Odkryto.cz


Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují od úterního rána na několika místech v Praze. Dorazili i do sídla Správy železnic. Podle serveru Odkryto.cz se kauza týká stavebních zakázek na železnici za stovky milionů korun. Konkrétně jde podle webu mimo jiné o zakázky na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně.

„Mohu pouze uvést, že náš útvar provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová uvedla, že policie požádala o některé dokumenty. „Mohu potvrdit pouze to, že se do budovy dostavila policie s výzvou k vydání věci. Poskytujeme veškerou součinnost,“ řekla serveru.

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě
Podle webu se zásah týká i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Byli jsme požádáni o součinnost, kterou poskytujeme,“ uvedl bez bližších podrobností mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Rekonstrukce železničního uzlu v Pardubicích, která stála téměř sedm miliard korun bez DPH, trvala téměř čtyři roky a skončila loni v květnu. Práce zahrnovaly opravy nástupišť a vybudování pátého nástupiště. Uzel má od té doby nové zabezpečovací zařízení, trakční vedení nebo mosty. Vznikla nová zastávka a železniční lávka.

V sídle Správy železnic zasahují kriminalisté, píše Odkryto.cz

Aktuálně z rubriky Domácí

V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka

Každoroční velitelské shromáždění, na němž vedení armády probírá priority na příští rok, zahájil úvodním projevem náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ten poznamenal, že v české armádě ani společnosti stále není dostatečný pocit urgence. Příprava na válku je podle něj kontinuální a nikdy nekončící proces. S tím, že ve společnosti není dostatečný pocit urgence, souhlasil i prezident Petr Pavel. Projev přednesla také ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS).
09:00Aktualizovánopřed 9 mminutami

V sídle Správy železnic zasahují kriminalisté, píše Odkryto.cz

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují od úterního rána na několika místech v Praze. Dorazili i do sídla Správy železnic. Podle serveru Odkryto.cz se kauza týká stavebních zakázek na železnici za stovky milionů korun. Konkrétně jde podle webu mimo jiné o zakázky na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně.
11:08Aktualizovánopřed 38 mminutami

Agrofert koupil firmu, která má v Rotterdamu terminál čpavku

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V., která vlastní dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a také platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě. Agrofert o tom informoval na svém webu. Čpavek je důležitou surovinou při výrobě hnojiv.
před 1 hhodinou

Čeští vědci spustili první globální systém monitoringu sucha

První globální systém monitoringu a předpovědi výskytu sucha a jeho dopadů spustili čeští vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe společně s kolegy z amerického Národního centra pro zmírňování dopadů sucha.
před 1 hhodinou

Nošovickou Hyundai čeká další odstávka

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku nebude v pondělí 1. prosince vyrábět. Informaci, kterou na webu zveřejnili odboráři, potvrdil mluvčí automobilky Jan Rodek. V posledních měsících se výroba ve slezském závodě zastavuje některé pracovní dny každý měsíc, například v listopadu se nevyrábělo dva dny. Důvod odstávek je podle mluvčího stále stejný – nižší poptávka po autech.
před 1 hhodinou

Protidrogovým koordinátorem by mohl být exprimátor Bém, píší Seznam Zprávy

Národním protidrogovým koordinátorem by se mohl stát bývalý pražský primátor Pavel Bém, který v podobné pozici už v minulosti působil. Server Seznam Zprávy napsal, že Bém dostal od týmu pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) nabídku. Bém potvrdil, že o ní vážně uvažuje.
před 2 hhodinami

Reportéři ČT zmapovali, kdo do Česka pašuje psy z Balkánu

Záchrana psů z Balkánu je fenoménem posledních let. Ročně se jich do tuzemska dostanou stovky až tisíce. Pomoc zvířatům je ale podle zjištění Reportérů ČT mnohdy jen záminkou a hlavním cílem dovozců je výdělek. A to se jim daří, hlavně díky ochotě a soucitu lidí, kteří za psy dovezené z balkánských zemí často platí nemalé částky. Jenže tím se do Česka dostávají také vystresovaná a zdivočelá zvířata, která utíkají – což je práce pro zkušené odchytové služby i na několik měsíců. Zároveň hrozí, že se spolu se zvířaty do země dostanou už vymýcené nemoci. Jedná se o celoevropský problém, některé státy zavádějí legislativu na omezení dovozu. Pro Reportéry ČT natáčeli Jevhenija Vachničenko a Petr Vodseďálek.
před 3 hhodinami

Sníh opět komplikuje dopravu v Česku

V úterý ráno sníh opět způsobuje problémy s dopravou, zejména ve východních Čechách a na Moravě. Na některých místech Česka hrozí ledovka, ve vyšších polohách i sněhové jazyky. Komplikace ale nejsou tak velké jako v pondělí ráno, kdy mnoho řidičů zaskočil první letošní sníh. Podle meteorologů má sněžit také ve středu.
před 3 hhodinami
