Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) podle serveru iDNES.cz zasahují v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Zásah se zřejmě týká blanenské pobočky, případné další nejsou známy.
NCOZ zasahuje u jihomoravských silničářů, píše iDnes.cz
„Mohu uvést, že náš útvar provádí dnešního dne (v úterý) v Jihomoravském kraji úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ sdělil serveru mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Na dotaz ČT uvedl náměstek vrchního státního zástupce Radek Bartoš, že v předmětné trestní věci dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Policie a NCOZ provádí podle něj úkony trestního řízení zaměřené na zajištění osob a věcí. „Trestní věc se týká podezření souvisejících s veřejnými zakázkami v oblasti dopravních staveb,“ doplnil s tím, že více informací nyní nelze veřejnosti sdělit, ale že budou pravděpodobně zveřejněny v následujících dnech.
„Policisté jsou tady od rána, ale více k tomu nevím a nemohu ani říct,“ řekl serveru jeden z pracovníků blanenské pobočky zmíněné krajské organizace, která má na starosti údržbu a rekonstrukce silnic v majetku Jihomoravského kraje.
„Policii České republiky poskytujeme maximální součinnost, více informací v tuto chvíli nemůžeme poskytnout,“ řekla webu mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.
Náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS) řekl, že o zásahu nemá žádné informace. „Je to pro mě nová skutečnost. Nenapadá mě, čeho by se to mohlo týkat, zatím mě nikdo ani nekontaktoval,“ uvedl Crha, jenž je i starostou Blanska.
Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na dotaz webu ohledně zásahu nedokázal reagovat, protože o něm neví. Vedoucí blanenské pobočky Miloš Bažant i ředitel celé příspěvkové organizace Roman Hanák mají podle webu telefon nedostupný.
Kriminalisté v roce 2021 zasahovali také u středočeských silničářů, a to kvůli podezření z manipulace a korupce u silničních zakázek. Silniční zakázky pak byly důvodem zásahu detektivů v Olomouckém kraji v listopadu 2023.