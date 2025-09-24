Zastupitelé Domažlic odvolali z rady města Miroslava Macha (Sdružení pro město Domažlice). Důvodem je jeho obvinění po zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi. Pro bylo třináct z devatenácti přítomných zastupitelů, čtyři byli proti, jeden se zdržel a jeden nehlasoval. Mach veškerou vinu odmítl a sám před hlasováním odmítl odstoupit.
Zastupitelé Domažlic odvolali radního Macha obviněného po zásahu NCOZ
Většina zastupitelů uvedla, že by obviněný člověk neměl být v městské radě. Mach nadále zůstává členem finančního výboru a zastupitelem města za Sdružení pro město Domažlice (SPMD), které je ve vedení města v koalici s KDU-ČSL a Piráty. Pro jeho setrvání ve výboru bylo devět zastupitelů, stejný počet byl proti a jeden zastupitel nehlasoval.
Mach v obecních volbách kandidoval za Sdružení pro město Domažlice, je ale členem hnutí STAN, v němž kvůli kauze členství pozastavil.
„Obvinění jsou zcela irelevantní. Prohlašuji, že jsem tyto skutky neprovedl, proto neodstupuji, abych se, byť jen náznakem, přiznal k tomu, že jsem vinen,“ prohlásil Mach. Věří, že se to prokáže v budoucím řízení, a je přesvědčen, že bude očistěn.
Po zásahu v Plzni, Domažlicích a v Praze 9. září obvinili policisté devět lidí a dvě společnosti, všichni jsou stíhaní na svobodě. Podle NCOZ je celková škoda asi 22 milionů korun. Vyšetřování se děje na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce, podle něhož se zásah týkal přestavby plzeňských lázní na multikulturní centrum a krajskou galerii, která má stát přes dvě miliardy korun, a modernizace školní kuchyně v Domažlicích.
Lázně koupil v roce 2022 Plzeňský kraj a jejich rekonstrukci připravuje krajská firma Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), kde je Mach jednatelem. Ve středu zastupitelům řekl, že se zatím konalo jen přípravné řízení a nyní začínají první výslechy.
Mach mluví o politické kauze
Mach ve středu přednesl své prohlášení, které zastupitelé vzali na vědomí. „Je statečné, že pan Mach přišel a že se nám to snažil vysvětlit. Ale čekali jsme, že podá rezignaci sám. Rada města rozhoduje o zakázkách a považujeme za nevhodné, aby se toho účastnil, protože jeho obvinění mají co do činění s veřejnými zakázkami,“ řekla opoziční zastupitelka Lenka Bauerová (ODS), která požadovala i odvolání z finančního výboru. Podle Macha prověřované zakázky nevypisovalo město ale kraj.
„Byl obviněn, nebyl obžalován, to neznamená, že by byl vinen. Nejsme soudci, ani vyšetřovatelé. Nesouhlasím s tím, aby byl odvolán. V radě je jeho práce velmi precizní, čte smlouvy do posledního písmenka,“ uvedl radní Kamil Jindřich z SPDM. Michal Obdržálek z opoziční SPD řekl, ze by měl Mach dočasně opustit místo radního a v případě prokázání neviny by se mohl zvolit zpět.
„Ať se to prošetří, to je naprosto v pořádku, ale to neznamená, že jsem vinen,“ prohlásil Mach. Podle něj jde o politickou kauzu. Dodal, že se těší, až se seznámí se spisem a bude mít šanci všechna obvinění vyvrátit.
Rada Plzeňského kraje v pondělí schválila zpracování auditu hospodaření, činnosti a vnitřních procesů firmy KCPK. Schválila poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, termín vyhotovení auditu ale kraj neuvedl.
Vedení hejtmanství minulé pondělí opozici slíbilo, že na příštím zastupitelstvu předloží souhrnnou zprávu o činnosti KCPK, o soutěžích na práce související s přestavbou lázní a odvolá jednatele. Vedení kraje také co nejdříve vypíše výběrové řízení na nového jednatele kulturního centra. Pokud se prokáže, že kraji vznikla škoda, bude ji podle mluvčí Heleny Frintové neprodleně vymáhat všemi dostupnými právními prostředky.