Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý zasahují na plzeňském krajském úřadě, sdělili mluvčí centrály Jaroslav Ibehej a mluvčí hejtmanství Helena Frintová. Ta rovněž potvrdila, že se zásah týká krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje s. r. o. (KCPK). Na zásah upozornily Novinky.cz.
NCOZ zasahuje na plzeňském krajském úřadě
KCPK má na starosti plán kraje na zhruba dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie. Nikdo z vedení KCPK ani z členů jeho dozorčí rady, které se ČTK pokusila kontaktovat, nezvedal telefon.
„Mohu pouze potvrdit, že dnes (v úterý) provádí náš útvar úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ řekl bez dalších podrobností Ibehej. Mlčenlivostí je vázán také kraj. „Mohu potvrdit, že policie dnes (v úterý) zasahuje na krajském úřadě Plzeňského kraje, a mohu potvrdit, že se to týká společnosti Kulturní centrum,“ doplnila Frintová.
Rekonstrukci památkově chráněných lázní z roku 1932, které kraj v roce 2022 koupil, prosazuje současná koalice ANO, STAN a uskupení Pro náš kraj. Proti je zejména opoziční ODS a TOP 09. Přestavbu projektuje architektonické studio Evy Heyworthové.
Zástupci vedení kraje letos odhadli, že v první polovině příštího roku by mohlo hejtmanství vyhlásit výběrové řízení na dodavatele asi dosud největší krajské stavby. Radní pro ekonomiku Pavel Strolený (ANO) už dříve sdělil, že letos je vyčleněno v rozpočtu kraje na lázně 140 milionů korun na projekty a část bouracích prací, které začaly loni. Kraj počítá s tím, že si na nákladnou stavbu vezme úvěr.
Náklady stavby by měl kraj znát na konci letošního roku, aby se mohly zahrnout do rozpočtu na rok 2026 a další roky.
Opozice prosazovala stavbu nové galerie v centru
Opozice s přestavbou lázní nesouhlasí. Prosazovala stavbu nové galerie v centru Plzně U Zvonu, která měla stavební povolení, pozemek a příslib menší státní dotace. Podle ODS a TOP 09 by byla reprezentativnější a levnější. Spolu s desítkami architektů i jejich profesní komorou také kritizují, že kraj nevyhlásil architektonickou soutěž na lázně, kde má být reprezentativní galerie, a zadal projekt napřímo.
Vedení kraje tehdy uvedlo, že chce stavbu urychlit a že hotovo bude do roku 2026. Prostory v lázních vyřeší podle vedení kraje problémy ZČG, která nemá kde uchovávat a vystavovat exponáty, prostor v lázních mají mít i příspěvkové a zájmové organizace a spolky.
Na krajském úřadě zasahovala NCOZ v jiné věci také letos v květnu. Policie obvinila v souvislosti se zásahem na krajském úřadě v Plzni dva lidi a jednu firmu. Obvinění se tehdy týkalo trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zneužití pravomoci úřední osoby.