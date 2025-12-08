Vyjádření Klempíře po jednání s prezidentem

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s ministerskými nominanty vznikající koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů. Na Hrad dorazil kandidát Motoristů na ministra kultury Oto Klempíř. Následovat ho bude Boris Šťastný, nominovaný na post ministra sportu. Kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek se omluvil ze zdravotních důvodů, proti jeho jmenování má hlava státu výhrady.
Jako nový ministr bude muset Klempíř mimo jiné řešit budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Koalice ANO, SPD a Motoristů má v programu zrušení poplatků, pomocí kterých jsou v současnosti financovány. Část zástupců vznikající vlády pak mluví o převedení pod státní rozpočet. Jejich ředitelé i strany končící vlády jsou proti.
Proti obsazení ministerstva kultury Motoristy se zvedl odpor od části odborné veřejnosti. Otevřený dopis podepsalo v říjnu 999 umělců, pracovníků v kultuře, pedagogů a studentů. Adresovali ho prezidentovi i šéfovi ANO a budoucímu premiérovi Andreji Babišovi. Žádali je, aby resort nesvěřovali Motoristům, jejichž program „nabízí spíše rozklad toho, co v resortu kultury funguje“. Klempíř poté signatářům vzkázal, že mají počkat na jeho kroky.
Církevní kruhy nečekají zásadní změnu v přístupu státu. Generální ředitel České filharmonie David Mareček věří v to, že s novým ministrem první český orchestr dokáže navázat na projekty, které se v minulém období podařily. Podle ředitelky a zakladatelky festivalu Tanec Praha Yvony Kreuzmannové vždy záleží na tom, jakými experty se ministr obklopí.
Turek dál čelí kritice
Turek na pondělní schůzku s prezidentem nedorazí kvůli zdravotním problémům. Pavel opakovaně uvedl, že má s jeho jmenováním problém. Poslanec čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá.
Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.
Motoristé za Turka nehledají náhradu, věří, že by mohl prezidenta přesvědčit. Turek své kauzy označuje za mediální, dříve uvedl, že je prezidentovi chce vysvětlit.
Pavel minulý týden naznačil, že by možná nejlepším řešením byla kompetenční žaloba, na jejímž základě by Ústavní soud vyjasnil podmínky jmenování ministrů. Motoristé však podle svého předsedy Petra Macinky o žalobě neuvažují a sází na dialog.