V osadě Bedřiška začalo bourání domu, který dřív bránili aktivisté

Policisté v pondělí brzy ráno zajistili v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě dům určený k demolici. V minulých dnech na jeho střeše setrvávali aktivisté, kteří se tak snažili bourání zabránit. Nyní tam nebyli. Informovali o tom starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) a policejní mluvčí Eva Michalíková. Hujdus uvedl, že kolem 6:30 začalo bourání objektu. Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská kroky městského obvodu odsoudila.

Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům v aktuální demoliční vlně. Opakovaně bránili stržení objektu. Odpůrci bourání namítají, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství a vytvořit bezproblémové soužití mezi romskou komunitou a majoritní společností.

Ne vždy tomu tak bylo. Osada se potýkala s kriminalitou a v roce 2010 musela policie řešit žhářský útok na jeden z domů obývaných romskou rodinou. Zápalná lahev tehdy vlétla do dětského pokoje, kde spala čtrnáctiletá dívka. Rána ji vzbudila a lahev se jí podařilo rychle uhasit. Lidé žijící v osadě se po útoku obávali o svou bezpečnost. Později se ukázalo, že zápalnou lahev do objektu vhodili jiní obyvatelé kolonie, motivem byly sousedské spory.

Obyvatelé osady nyní žádali o pomoc i prezidenta Petra Pavla nebo zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou.

Ostravská osada Bedřiška čelí demolici. Zastal se jí prezident
Příznivci ostravské osady Bedřiška

„Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vnímal demonstraci aktivistů jako pokojný projev názoru,“ uvedl starosta Hujdus. „S ohledem na nepříznivé počasí v zimním období ale nechceme tento stav dále prodlužovat,“ pokračoval.

Bourá se podle něj pět objektů, které byly podle něj několik měsíců neobydlené a jejichž nájemníci se odstěhovali. „Na Bedřišce dál zůstává zhruba 15 nájemních domů, ve kterých se bydlí a několik let ještě bydlet bude,“ připojil Hujdus.

Bouraný objekt je částí dvojdomku. Starosta uvedl, že rodině, která obývá druhou, nebouranou polovinu, nabídla radnice během demolice ubytování v hotelu. Obyvatelé druhé části domku to podle Hujduse odmítli, nicméně nabídka podle něj stále trvá. Řekl, že bouraná část byla neobývaná déle než dva roky.

Zastupitelé v Ostravě odmítli návrh na zastavení demolice v kolonii Bedřiška
Demolice osady Bedřiška, 13. 11. 2025

Vyhrála arogance moci, tvrdí aktivisté

Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská k události řekla, že vyhrála arogance moci, ale boj za lidská a občanská práva na Bedřišce bude pokračovat. „To, co se děje na Bedřišce a jakým způsobem obvod nekomunikuje s občany, je skutečně něco, co by se v demokracii stávat nemělo,“ kritizovala Lehotská. Doplnila, že obvodní zastupitelstvo by se v pondělí 8. prosince mělo zabývat další žádostí o zastavení demolice.

„Oni to udělali ještě před tím, než k tomu došlo. Domnívám se, že vánoční dárek, který připravil obyvatelům Bedřišky náš městský obvod, skutečně svědčí v uvozovkách o citlivém přístupu vůči obyvatelům a občanské společnosti vůbec,“ podotkla Lehotská.

Policejní mluvčí uvedla, že policie zajistila bezpečnostní perimetr a dohlíží na bezpečnost při demolici.

Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nařídila demolici, neboť uvádí, že o domy v osadě už kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle radnice jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Obvod chce postupně nájemníky vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Obyvatelé tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu.

Ostravská Bedřiška se promění v moderní čtvrť. Město chce pozvednout i další vyloučené lokality
Dům ve čtvrti Bedřiška

