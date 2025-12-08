V osadě Bedřiška začalo bourání domu, který dřív bránili aktivisté

Policisté v pondělí brzy ráno zajistili v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě dům určený k demolici. V minulých dnech na jeho střeše setrvávali aktivisté, kteří se tak snažili bourání zabránit. Nyní tam nebyli. Informovali o tom starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) a policejní mluvčí Eva Michalíková. Hujdus uvedl, že kolem 6:30 začalo bourání objektu. Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská kroky městského obvodu odsoudila.
Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům v aktuální demoliční vlně. Opakovaně bránili stržení objektu. Odpůrci bourání namítají, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství a vytvořit bezproblémové soužití mezi romskou komunitou a majoritní společností.
Ne vždy tomu tak bylo. Osada se potýkala s kriminalitou a v roce 2010 musela policie řešit žhářský útok na jeden z domů obývaných romskou rodinou. Zápalná lahev tehdy vlétla do dětského pokoje, kde spala čtrnáctiletá dívka. Rána ji vzbudila a lahev se jí podařilo rychle uhasit. Lidé žijící v osadě se po útoku obávali o svou bezpečnost. Později se ukázalo, že zápalnou lahev do objektu vhodili jiní obyvatelé kolonie, motivem byly sousedské spory.
Obyvatelé osady nyní žádali o pomoc i prezidenta Petra Pavla nebo zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou.
„Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vnímal demonstraci aktivistů jako pokojný projev názoru,“ uvedl starosta Hujdus. „S ohledem na nepříznivé počasí v zimním období ale nechceme tento stav dále prodlužovat,“ pokračoval.
Bourá se podle něj pět objektů, které byly podle něj několik měsíců neobydlené a jejichž nájemníci se odstěhovali. „Na Bedřišce dál zůstává zhruba 15 nájemních domů, ve kterých se bydlí a několik let ještě bydlet bude,“ připojil Hujdus.
Bouraný objekt je částí dvojdomku. Starosta uvedl, že rodině, která obývá druhou, nebouranou polovinu, nabídla radnice během demolice ubytování v hotelu. Obyvatelé druhé části domku to podle Hujduse odmítli, nicméně nabídka podle něj stále trvá. Řekl, že bouraná část byla neobývaná déle než dva roky.
Vyhrála arogance moci, tvrdí aktivisté
Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská k události řekla, že vyhrála arogance moci, ale boj za lidská a občanská práva na Bedřišce bude pokračovat. „To, co se děje na Bedřišce a jakým způsobem obvod nekomunikuje s občany, je skutečně něco, co by se v demokracii stávat nemělo,“ kritizovala Lehotská. Doplnila, že obvodní zastupitelstvo by se v pondělí 8. prosince mělo zabývat další žádostí o zastavení demolice.
„Oni to udělali ještě před tím, než k tomu došlo. Domnívám se, že vánoční dárek, který připravil obyvatelům Bedřišky náš městský obvod, skutečně svědčí v uvozovkách o citlivém přístupu vůči obyvatelům a občanské společnosti vůbec,“ podotkla Lehotská.
Policejní mluvčí uvedla, že policie zajistila bezpečnostní perimetr a dohlíží na bezpečnost při demolici.
Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nařídila demolici, neboť uvádí, že o domy v osadě už kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle radnice jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Obvod chce postupně nájemníky vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Obyvatelé tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu.