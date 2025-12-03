Zastupitelé v Ostravě odmítli návrh na zastavení demolice v kolonii Bedřiška


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Několik hodin ve středu městští zastupitelé na svém zasedání debatovali s příznivci někdejší hornické kolonie Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky o jejím dalším osudu. Ostravský spolek Fiducia město vyzval k zastavení demolicí a podpoře otevřeného dialogu. Obdobný návrh nakonec vznesl i někdejší primátor a nynější opoziční zastupitel Tomáš Macura (JDETO!!!). Návrh nakonec zastupitelstvo nepřijalo.

Bourání prázdných finských domků v kolonii začalo dvanáctého listopadu. O den později na místo přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům určený k demolici v aktuální demoliční vlně. I ve středu bránili stržení objektu. „Ve výzvě jsme žádali, aby byla zastavena demolice do doby, než se uspořádá nějaké mezioborové setkání,“ uvedla za Fiducii Ilona Rozehnalová. Mimo to Fiducia rovněž chtěla, aby byla zrušena výpověď spolku N.O.B.L, který stojí za provozem tamního komunitního centra a dostal výpověď bez udání důvodu.

Stejně tak i Macura poukazoval na to, že by se měla vést diskuse o možných řešeních situace v lokalitě. Domnívá se také, že by měla být upravena i pracovní skupina města, která se problematikou dlouhodobě zabývá, a to tak, aby v ní bylo rovnoprávnější zastoupení obou názorových proudů včetně odborníků. Zastánci Bedřišky městu i obvodu vyčítali i řadu dalších věcí. Například to, že z pracovní skupiny není pořizován zvukový záznam, nebo způsob, jakým se vrcholní představitelé o dění v lokalitě vyjadřují. Podle aktivistů dostatečně nezohledňují výjimečnost tamní komunity.

Ostravská osada Bedřiška čelí demolici. Zastal se jí prezident
Příznivci ostravské osady Bedřiška

Primátor Jan Dohnal (SPOLU) oponoval, že zásluhy komunity nikdo nezpochybňuje, ale město musí rovněž zohledňovat ekonomickou stránku věci. Podle vedení obvodní radnice a města jsou zmíněné finské domky za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Obvod proto chce, aby se nájemníci postupně vystěhovali a nabízí jim náhradní bydlení. Lokalitu chce ponechat jako strategickou územní rezervu. Nájemníci naopak tvrdí, že finské domky v tak špatném stavu nejsou.

„Samozřejmě vnímám, že situace na zastupitelstvu dneska (ve středu) eskalovala. Jako město ale v tento moment nespatřujeme žádné nové okolnosti, které by situaci dramaticky posunuly,“ podotkl Dohnal. Podle něj je pracovní skupina k Bedřišce otevřená všem odborníkům.

„Ve vedení města ani v zastupitelstvu není nikdo, kdo by si myslel, že Bedřiška funguje špatně, nebo by znevažoval projekt tohoto komunitního soužití. Ale pokud to přetavíme do peněz a bavíme se o tom, že bychom museli vynaložit na nějaké udržení stovky milionů a na nějaký rozvoj vyšší stovky milionů, tak to narazí na to, že ve městě je řada věcí potřebnějších,“ tvrdí Dohnal.

Obyvatelé chtěli navrhnout řešení na základě práva stavby

Mluvčí obyvatel Eva Lehotská ve středu přišla s dalším návrhem na možné řešení situace. Uvedla, že by bylo možné využít právo stavby. „To znamená, že majetek zůstane v rámci města – jak objekty, tak pozemek. My bychom pouze udělali dlouhodobou smlouvu o tom, že se k tomu majetku můžeme chovat tak, že si ho bez souhlasu můžeme opravit,“ nastínila Lehotská. Obvod by se tak podle ní vyvázal ze závazku udržovat svůj majetek. Obyvatelé by odevzdávali peníze za pronájem pozemků. Návrhem se ale zastupitelé blíže nezabývali, protože by k němu museli mít další parametry.

Soud v Ostravě zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška
Demonstranti na střeše domu v osadě Bedřiška

Obyvatelka domku sousedícího s posledním objektem určeným k demolici navíc opět podala návrh na předběžné opatření, kterým chce zbourání vedlejšího objektu zabránit. S prvním návrhem neuspěla, potvrdil ve středu její advokát Ondřej Ručka. Nový návrh na vydání předběžného opatření podal k Okresnímu soudu v Ostravě. Uvedl, že do něj doplnili některé podklady, které u předchozího projednání chyběly. „Podařilo se nám je získat. Zda projde nový návrh, nevíme,“ přiznal.

