Příznivci ostravské osady Bedřiška protestují proti demolici

Příznivci někdejší hornické kolonie Bedřiška v Ostravě obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je policie, která zasáhne v případě ohrožení zdraví či majetku. Informovali o tom starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) a policejní mluvčí Pavla Jiroušková. S žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie ve středu obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Likvidace prázdných finských domků v lokalitě začala ve středu.
Obvod chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali, nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Lokalitu si chce ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.
Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod následně začal s likvidací vyprázdněných domků. Obyvatelé, kterých v lokalitě stále žije zhruba padesát, s tím ale nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí. K zemi jdou postupně čtyři domy, uvedla redaktorka ČT24 Natálie Hagen Flajžíková.
„Telefonoval nám zhotovitel demoličních prací, které tady probíhají, že skupina aktivistů vystoupala na střechu jednoho z domů, kde vyjadřují svůj názor. My to respektujeme, je tam v tuto chvíli pět lidí. Za nás je to samozřejmě nepříjemná situace. Nechceme, aby z toho domu třeba spadli, navíc je poměrně zima, tak doufáme, že se jim nic nestane a sami sebe neohrozí,“ uvedl starosta Hujdus.
Obvod dle něj kontaktoval policii a požádal ji o pomoc. „Dům v tuto chvíli zůstane tak, jak je. Vůbec nevím, co bude následovat, ale nemáme v plánu tu situaci eskalovat. Naopak jsem se sem přijel podívat, chtěl jsem s místními promluvit, ale tady to spíše eskalují ti lidé dole,“ podotkl Hujdus. Nasmlouvaná firma prý nyní pracuje v jiné části osady. „Bohužel máme informace, že jim byly poškozeny i nějaké stroje a vznikla nějaká škoda na zařízení. To už ale firma bude řešit v rámci pojistky a komunikace s kompetentními orgány,“ dodal.
Policejní mluvčí potvrdila, že policie situaci na místě monitoruje a je v kontaktu s majitelem nemovitosti, který věc prozatím nechce řešit. „Jsme připraveni zakročit v případě, že by docházelo k ohrožení života či zdraví, anebo v případě ničení soukromého majetku. Nad rámec tohoto nasazení jsme dosud zjistili poškození zámku pracovních strojů – dvou bagrů, což jsme zadokumentovali a budeme se věcí dále zabývat,“ uvedla mluvčí.
Domy jsou vyhovující, tvrdí obyvatelé
Obyvatelé Bedřišky v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky žádají o pomoc při záchraně osady prezidenta Pavla a zmocněnkyni Šimáčkovou Laurenčíkovou. Za jejich přítomnosti by rádi jednali s vedením města a obvodu, uvedli v dopise.
„Vedení městské části komunikuje jako důvod vystěhování rodin z osady špatnou infrastrukturu a havarijní stav objektů. Městem zadaný posudek, který toto tvrdí, se ale rozchází s výsledky soudně-znaleckého posudku, který jsme si nechali vypracovat. V něm jsou domy shledány jako vyhovující. Alarmující je nadto skutečnost, že jsou nájemní smlouvy v naší osadě ukončovány přednostně romským rodinám, a to bez relevantního důvodu,“ uvedli obyvatelé v dopise.
Připomněli, že několikrát nabízeli městu, že celou lokalitu odkoupí, vytvoří sociální bytové družstvo, domy na vlastní náklady opraví a budou se starat o další rozvoj lokality a komunity. V dopise kritizují i samotný způsob demolice. Staveniště jsou podle nich nezabezpečená a přímo ohrožují komunitu.
„V důsledku nekvalifikovaného postupu demoliční firmy, objednané vedením městského obvodu, pravděpodobně ve velmi zrychleném režimu, došlo k přerušení dodávek elektrické energie a k prokopnutí vodovodního řadu. Demoliční firma způsobila poškození uchycení elektrického vedení, způsobila tak nebezpečný stav,“ doplnili obyvatelé.