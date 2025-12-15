K soudu míří kvůli první odhalené varně klefedronu osm lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, KSZ Ostrava

Ostravský státní zástupce obžaloval skupinu osmi lidí, kteří údajně provozovali první nalezenou varnu drogy klefedron v Česku. Jednotlivým obviněným hrozí pět až patnáct let vězení. České televizi to sdělil ostravský krajský státní zástupce Libor Malý. Celníci odhalili varnu klefedronu letos v dubnu na Ostravsku. Při razii zajistili 953 kilogramů nové psychoaktivní substance se stimulačním účinkem a vysokou toxicitou.

„Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě vypracoval a doručil na Krajský soud v Ostravě obžalobu na celkem osm osob, z nichž pět se i nadále nachází ve vazbě,“ uvedl pro ČT Malý. „Jednotlivým obžalovaným jsou pak mimo jiné navrhovány tresty odnětí svobody v rozmezí od pěti do patnácti let dle rozsahu a zapojení se do páchané trestné činnosti,“ doplnil.

Žalobce viní členy skupiny z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a z dalších trestných činů.

Podobný účinek jako metamfetamin nebo amfetamin

Droga klefedron patří mezi syntetické katinony. „Tyto drogy patří do skupiny nových psychoaktivních substancí. Mají stimulační účinek, podobný jako metamfetamin nebo amfetamin, vysokou toxicitu a riziko závislosti,“ uvedla v dubnu mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová. Při předávkování hrozí například selhání srdečního oběhu nebo zástava dechu.

Množství drogy, které ostravští celníci při razii letos v dubnu zajistili, by se podle šéfa NPC Jakuba Frydrycha na černém trhu prodalo za 310 milionů korun. Varny na výrobu syntetických katinonů se v Evropě doposud nejčastěji vyskytovaly v Nizozemsku, Belgii a Polsku.

Vyrobené drogy chtěli obvinění podle policie vyvážet do dalších evropských zemí. Při dubnové razii zadržela policie pět členů skupiny přímo v laboratoři a další pak na pražském letišti při návratu z dovolené v Dominikánské republice.

Celníci odhalili první českou laboratoř k výrobě nové drogy klefedronu
Snímek ze zásahu Celní správy v klefedronové laboratoři

Výběr redakce

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

10:28Aktualizovánopřed 22 mminutami
Babiš uvádí ministry do úřadů

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů

11:14Aktualizovánopřed 28 mminutami
Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

11:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

09:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

06:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

před 4 hhodinami
Americký režisér Rob Reiner zemřel násilnou smrtí

Americký režisér Rob Reiner zemřel násilnou smrtí

06:31Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pomoc Ukrajině oslabí, píší v zahraničí o nové vládě

V Česku nově povládne koalice populistických a krajně pravicových či protiunijních stran, píší světové tiskové agentury a některá evropská média po jmenování ministrů kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zmiňují mimo jiné ohrožení pomoci Ukrajině nebo čínskou zkušenost nového ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
před 8 mminutami

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvádí do úřadů nově jmenované ministry. Do funkcí je v pondělí ráno na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Dle harmonogramu by měli být všichni ministři do úřadů uvedeni již během pondělí, poslední pozdě odpoledne.
11:14Aktualizovánopřed 28 mminutami

K soudu míří kvůli první odhalené varně klefedronu osm lidí

Ostravský státní zástupce obžaloval skupinu osmi lidí, kteří údajně provozovali první nalezenou varnu drogy klefedron v Česku. Jednotlivým obviněným hrozí pět až patnáct let vězení. České televizi to sdělil ostravský krajský státní zástupce Libor Malý. Celníci odhalili varnu klefedronu letos v dubnu na Ostravsku. Při razii zajistili 953 kilogramů nové psychoaktivní substance se stimulačním účinkem a vysokou toxicitou.
před 1 hhodinou

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

V pondělí jmenovaná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Strakově akademii absolvovala první, převážně koordinační jednání. Kabinet na něm jmenoval vedoucí úřadu vlády Tünde Barthu. Tiskovou mluvčí určil Karlu Mráčkovou. Zasedat bude vláda vždy v pondělí, oznámil Babiš.
09:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

Prezident Petr Pavel v pondělí v devět hodin ráno jmenoval v navrhovaném složení vládu Andreje Babiše (ANO). Ten předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů po svém jmenování minulý týden. Ze zdravotních důvodů mezi nimi chybělo jméno poslance za Motoristy Filipa Turka. Pověření vést ministerstvo životního prostředí místo něj dostal předseda Motoristů a nově jmenovaný šéf diplomacie Petr Macinka.
06:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktivisté vyvěsili transparent na budovu MŽP

Několik členů Greenpeace vylezlo na budovu ministerstva životního prostředí (MŽP) a rozvinulo transparent s nápisem Braňme přírodu. Protestovali tak proti tomu, že řízením ministerstva životního prostředí je od pondělí pověřen předseda Motoristů Petr Macinka. Na místě zasahuje policie.
10:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o nastupující vládě

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o nastupující vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) složené z ministrů ANO, SPD a Motoristů, a jejím pondělním jmenování prezidentem Petrem Pavlem. Probrali také možnost konání voleb na Ukrajině, o které v úterý hovořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Svůj komentář hosté přidali rovněž ke stavu levice v Česku. Debaty moderované Klárou Radilovou se zúčastnili komentátor z týdeníku Echo Daniel Kaiser, designérka Anna Marešová, herečka Barbora Štěpánová, novinář a komentátor Jindřich Šídlo a advokát Tomáš Sokol.
před 5 hhodinami

Česko bude dál svírat inverze

Inverzní počasí se zataženým nebem bude v Česku pokračovat, teploty přes den budou většinou do pěti stupňů Celsia, v noci i pod nulou. Ojediněle se objeví mrholení a také mlhy, které mohou namrzat. Od čtvrtka se vyjasní a mírně oteplí. Na víkend se mraky vrátí a místy může slabě pršet. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 6 hhodinami
Načítání...