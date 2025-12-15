K soudu míří kvůli první odhalené varně klefedronu osm lidí

Ostravský státní zástupce obžaloval skupinu osmi lidí, kteří údajně provozovali první nalezenou varnu drogy klefedron v Česku. Jednotlivým obviněným hrozí pět až patnáct let vězení. České televizi to sdělil ostravský krajský státní zástupce Libor Malý. Celníci odhalili varnu klefedronu letos v dubnu na Ostravsku. Při razii zajistili 953 kilogramů nové psychoaktivní substance se stimulačním účinkem a vysokou toxicitou.
„Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě vypracoval a doručil na Krajský soud v Ostravě obžalobu na celkem osm osob, z nichž pět se i nadále nachází ve vazbě,“ uvedl pro ČT Malý. „Jednotlivým obžalovaným jsou pak mimo jiné navrhovány tresty odnětí svobody v rozmezí od pěti do patnácti let dle rozsahu a zapojení se do páchané trestné činnosti,“ doplnil.
Žalobce viní členy skupiny z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a z dalších trestných činů.
Podobný účinek jako metamfetamin nebo amfetamin
Droga klefedron patří mezi syntetické katinony. „Tyto drogy patří do skupiny nových psychoaktivních substancí. Mají stimulační účinek, podobný jako metamfetamin nebo amfetamin, vysokou toxicitu a riziko závislosti,“ uvedla v dubnu mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová. Při předávkování hrozí například selhání srdečního oběhu nebo zástava dechu.
Množství drogy, které ostravští celníci při razii letos v dubnu zajistili, by se podle šéfa NPC Jakuba Frydrycha na černém trhu prodalo za 310 milionů korun. Varny na výrobu syntetických katinonů se v Evropě doposud nejčastěji vyskytovaly v Nizozemsku, Belgii a Polsku.
Vyrobené drogy chtěli obvinění podle policie vyvážet do dalších evropských zemí. Při dubnové razii zadržela policie pět členů skupiny přímo v laboratoři a další pak na pražském letišti při návratu z dovolené v Dominikánské republice.