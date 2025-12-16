Nová kavárna v Ostravě nabízí práci mladým z dětských domovů

Vaří kávu, připravují jídlo, ale zároveň se podílejí na směřování celého podniku. Znevýhodněné osoby – lidé se zdravotním postižením, senioři i dlouhodobě nezaměstnaní – nacházejí uplatnění v sociálních podnicích. V Ostravě například nově vznikla kavárna Pokec kafé, kde jako brigádníci pracují mladí lidé z dětských domovů.
Sedmnáctiletá Nikola Ferková žije v dětském domově už šest let. Na střední škole studuje obor kuchař-číšník. „Miluju práci s lidmi – obsluhovat je, pomáhat jim. Občas jsem i taková psycholožka. Ráda připravuji kávu i čaj,“ popsala. V kavárně se učí nejen základním pracovním návykům, ale také hospodařit s penězi.
„Nemají rodinné zázemí ani pracovní zkušenosti. Často mají socializační potíže, někdy i duševní nebo jiné problémy. Chtěli jsme to proto uchopit jako podporu těchto mladých lidí,“ vysvětlila spolukoordinátorka Pokec kafé Martina Vrublová.
V kavárně pracuje šest náctiletých. Další mladí lidé a začínající autoři mohou prostor využívat také jako místo pro prodej svých výrobků – ať už jde o výtvarníky, fotografy nebo šperkaře.
Mléčný bar funguje už třináct let
V Ostravě působí celkem třiadvacet podobných organizací s přibližně 230 zaměstnanci, některé z nich mají dlouholetou tradici. Například Mléčný bar Naproti otevřel v roce 2012 jako jeden z prvních ostravských sociálních podniků. Za třináct let jeho existence se zde vystřídalo 35 zaměstnanců.
„Pracují u nás lidé se zdravotním postižením na zkrácené úvazky. Takových zaměstnanců tu máme osmnáct,“ uvedla manažerka Mléčného baru Naproti Olga Rosenbergerová.
Už sedm let zde pracuje také Marek Wolný, který denně s kolegy obslouží zhruba čtyři desítky zákazníků. „Dělám palačinky, kávu, toasty. Někdy také obsluhuji,“ popsal a pochválil dobrý kolektiv, ve kterém si zaměstnanci navzájem pomáhají.
Čtvrtina sociálních podniků se věnuje gastronomii
„V Ostravě je zhruba patnáct tisíc uchazečů o zaměstnání a z toho více než dva tisíce lidí se zdravotními problémy. Je proto velmi důležité těmto lidem nabídnout pomoc,“ uvedl náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák (KDU-ČSL).
V celém Česku funguje zhruba 280 sociálních podniků s více než 450 provozovnami. Přibližně čtvrtina z nich se věnuje gastronomii.