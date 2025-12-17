Přes Frýdlantské mosty v Ostravě opět jezdí tramvaje


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
2 minuty
Studio 6: Návrat tramvají na frýdlantské mosty v Ostravě
Zdroj: ČT24

Dopravní podnik Ostrava (DPO) obnovil tramvajový provoz přes Frýdlantské mosty. Pro cestující městské hromadné dopravy tak po zhruba pěti měsících skončila výluka. Další etapy modernizace dopravního uzlu ale pokračují. Nové nástupiště na náměstí Republiky bude hotové až za několik měsíců.

„Vzhledem k pokračujícím opravám, a hlavně proto, že nejsou hotová nová nástupiště, budou muset cestující využívat nástupiště provizorní. Pokud se budou chtít dostat z náměstí Republiky do Poruby, nástupiště naleznou na ulici 28. října, kde bylo po dobu výluky. Do Vítkovic nebo Ostravy-Jih je nástupiště v ulici Vítkovická,“ popsala ráno z místa redaktorka ČT24 Barbora Ďulová.

Tramvaje už přes Frýdlantské mosty projíždějí, pro osobní automobily zůstávají mosty nadále uzavřené. „Pokud budou chtít lidé jet autem do centra, budou muset využít objížďku po ulici Vítkovická,“ dodala redaktorka. Náměstím Republiky budou nadále projíždět pouze autobusy.

Přemístění zastávek na náměstí Republiky v Ostravě od 17. 12. 2025
Zdroj: DPO

Rekonstrukce náměstí přijde zhruba na 315 milionů korun. Přestavba má zjednodušit přestupy, vylepšit nástupiště i podchody pod Frýdlantskými mosty.

Zprovoznění tramvají bylo prioritou

Technický ředitel DPO Martin Chovanec uvedl, že hlavní podzemní část stavby, kde mohlo docházet k neočekávaným problémům, je už hotová. „Snažili jsme se v co nejkratší době zprovoznit tramvajovou trať. To je stav, ve kterém se nyní nacházíme. Co nejrychleji se provedly sanace a opravy mostů a smontovala se kolej tak, aby mohla být ukončena výluka, tedy to nejnepříjemnější pro obyvatele – vyloučení tramvajového provozu,“ řekl Chovanec.

Podle něj zbývá dokončit zejména práce na podchodech, kde je zatím většina prostor vybouraná. „Chybí dodělat tramvajová nástupiště, kde byla zatím osazena pouze hlavní nosná konstrukce. Je tam ale stále spousta práce. Následovat budou také inženýrské sítě a rozvody, což jsou časově náročné práce. Věříme, že v příštím roce dokončíme celou stavbu podle plánu,“ doplnil.

Připravovaná tramvajová trať v Ostravě změní trasu. Vyhrála takzvaná verze „B“
Ostrava

Náměstí ve 21. století

Ostravský primátor Jan Dohnal (ODS) upozornil, že náměstí Republiky bylo dlouhodobým problémem města. „Ve všech diskusích, kde jsme se snažili prezentovat Ostravu v pozitivním světle, se nám opakovalo, že náměstí Republiky je něco, co do města nepatří. Myslím si to také a jsem rád, že se podařilo projekt zahájit,“ konstatoval.

Zahájení stavby podle něj komplikovaly složité majetkové vztahy, které bylo nejprve nutné vypořádat. „Až budou náměstí Republiky i podchody kompletně hotové, Ostrava získá velmi kvalitní veřejný prostor a důstojné přestupní místo mezi tramvajemi, trolejbusy i příměstskými autobusy. Posuneme se do 21. století,“ dodal primátor.

Generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys připomněl, že nejde pouze o rekonstrukci původního uzlu, ale o změnu celé koncepce. „Tramvajová nástupiště byla původně tři, dnes jsou dvě. Cestující už při přestupu nemusí nutně využívat podchod, ale mohou přestupovat přímo na úrovni nástupišť. Systém kolejí a výhybek je navržen tak, aby byl celý provoz jednodušší,“ přiblížil. Nástupiště by se podle něj měla zprovoznit na přelomu jara a léta.

Od 17. prosince se v Ostravě také mění jízdní řády MHD. Největší změnou bude posílení tramvajové linky 2. „Lidé z Ostravy-Jihu se tak dostanou do centra mnohem častěji a pohodlněji. Zachováme také linku 13 ze Zábřehu a Výškovic do centra, kterou jsme původně zavedli jako dočasnou. Osvědčila se, proto vycházíme vstříc přepravní poptávce,“ vyjmenoval změny Morys.

