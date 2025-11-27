Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřejmě v příštím týdnu požádá policii o zákrok proti aktivistům bránícím demolici domů v bývalé hornické kolonii Bedřiška. Podporovatelé osady opakovaně obsazují střechu posledního domu určeného ke stržení v aktuální demoliční vlně. Starosta obvodu Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) řekl, že aktivisté jednají protiprávně a zatím nereagují na výzvy k opuštění objektu.

Bourání finských domků v osadě, kde stále žije zhruba padesát lidí, začalo 12. listopadu. O den později na místo dorazili aktivisté, kteří protestují proti demolici posledního objektu a chtějí jí zabránit. Starosta opakovaně tvrdil, že situaci nechce eskalovat. „Je třeba říct, že ti lidé jsou na tom území skutečně protiprávně i na střeše toho domu. Nám to radost nedělá,“ uvedl Hujdus. Zároveň ale připomněl, že firma má podle smlouvy na demolici čtyřicet dní a aktivisté na výzvy k odchodu nereagují.

„Je pravděpodobné, že budeme chtít dokončit tu zakázku tak, jak byla vypsána. To znamená, že předpokládám, že během příštího týdne požádáme kompetentní složky, aby nám to pomohly vyřešit a dostat se do právního vztahu, jak je třeba,“ řekl Hujdus.

Ostravská osada Bedřiška čelí demolici. Zastal se jí prezident
Příznivci ostravské osady Bedřiška

Postoj města se nemění

O situaci na Bedřišce ve středu jednala pracovní skupina města. Primátor Jan Dohnal (SPOLU) po skončení jednání uvedl, že postoj města k budoucnosti osady se nemění. Zopakoval, že městský obvod postupuje v souladu se zákonem.

„Celý proces probíhá právně v pořádku. My jsme jako město s omezenými kompetencemi, protože to je stále záležitost obvodu Mariánské Hory a Hulváky, které mají pozemky svěřené. Nicméně dohlížíme na to, že to všechno je podle zákona. Samotná demolice probíhá podle platné legislativy,“ podotkl primátor. Stejně jako starosta zdůraznil, že aktivisté se obsazením objektu dopouštějí protiprávního jednání.

Ostravská Bedřiška se promění v moderní čtvrť. Město chce pozvednout i další vyloučené lokality
Dům ve čtvrti Bedřiška

Na strategii města se podle Dohnala nic nemění. Cílem zůstává postupné vystěhování nájemníků a ponechání lokality jako strategické územní rezervy. Vedení obvodní radnice dlouho poukazuje na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké, s čímž ale obyvatelé nesouhlasí. Naopak tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu.

„Platí to, co říkáme celou dobu. V tento okamžik nám nedává smysl rozvíjet lokalitu podle původní studie, abychom ji dokázali naplnit bytovou zástavbou a dostat tam skoro pět set lidí, tak bychom jako město museli vynaložit náklady, které jsou ve stovkách milionů korun, ten balík peněz je dnes někde kolem 800 milionů korun,“ řekl Dohnal. Dodal, že ekonomicky nemá taková investice smysl, protože město má řadu jiných potřeb.

Obvod není ochotný kompromisů, říkají aktivisté

Pro mluvčí obyvatel Evu Lehotskou je výsledek jednání zklamáním. Podle ní bylo cílem zamezit demolici, prodloužit nájemní smlouvu komunitnímu centru i lidem, kteří se již z lokality měli vystěhovat.

„V jejich postupech se nezměnilo vůbec nic. Všichni trvají na svém, ale po nás se žádá, abychom přistupovali ke kompromisům a abychom přestali eskalovat napětí. Pokud oni nejsou ochotni k nějakým kompromisům a nějaké rozumné dohodě, tak nechápu, jak to mohou chtít po nás,“ uvedla Lehotská.

Se žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie obrátili dopisem i na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili.

Dopravu v Ostravě brzdí další uzavírky
Opravy mostů Rudné ulice v Ostravě

Výběr redakce

Předávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

ŽivěPředávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

18:30Aktualizovánopřed 4 mminutami
Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce

Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce

před 19 mminutami
Poslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

ŽivěPoslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

18:01Aktualizovánopřed 37 mminutami
Obětí požáru v Hongkongu je už přes osmdesát

Obětí požáru v Hongkongu je už přes osmdesát

10:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na pomoci Ukrajině Česko vydělalo skoro 13 miliard korun, říká končící premiér

Na pomoci Ukrajině Česko vydělalo skoro 13 miliard korun, říká končící premiér

před 1 hhodinou
Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí

Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí

před 1 hhodinou
Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

15:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

13:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Moravskoslezský kraj

Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce

Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřejmě v příštím týdnu požádá policii o zákrok proti aktivistům bránícím demolici domů v bývalé hornické kolonii Bedřiška. Podporovatelé osady opakovaně obsazují střechu posledního domu určeného ke stržení v aktuální demoliční vlně. Starosta obvodu Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) řekl, že aktivisté jednají protiprávně a zatím nereagují na výzvy k opuštění objektu.
před 19 mminutami

Pětina pacientů zůstává podle lékařů v nemocnicích i po vyléčení akutních potíží

Více než pětina pacientů podle České internistické společnosti (ČIS) leží na nemocničních lůžkách, zejména na interních odděleních, zbytečně. Ačkoli by měli být doma nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), zůstávají v nemocnici i po vyléčení akutních potíží. Podle ministerstva zdravotnictví je nutná těsnější spolupráce zdravotnických zařízení a sociálních služeb v rámci jednotlivých regionů. Resort nyní realizuje projekt, který tyto kapacity mapuje.
před 12 hhodinami

Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den

Města a obce ruší nebo přesouvají plánované novoroční ohňostroje. Od pondělí 1. prosince začínají platit přísnější pravidla pro jejich pořádání. Podle novely zákona o pyrotechnice se rachejtle nebudou smět odpalovat blíž než 250 metrů od zdravotnických zařízení, sociálních služeb a míst, kde se chovají zvířata. Aby se vedení měst v nové legislativě lépe zorientovala, spustili tvůrci zákona interaktivní mapu. Ta ale informace o povolených lokalitách ze dne na den mění. Městům tak vznikají nečekané komplikace. Z obavy ze sankcí proto řada z nich ohňostroje na poslední chvíli ruší.
včera v 13:30

Meteorologové varují před náledím na západě Čech

Především v západní polovině Čech se začne ve středu v noci a ve čtvrtek ráno tvořit náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v aktuální výstraze. Během dne bude na většině území sněžit. Zejména v Beskydech, na severním návětří Jeseníků a na severu Čech připadne místy až deset centimetrů sněhu, v Jeseníkách kolem 25 centimetrů. Sněžení během večera a noci zeslábne. Počasí komplikuje dopravu v Česku od pondělí.
včera v 12:11

Nošovickou Hyundai čeká další odstávka

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku nebude v pondělí 1. prosince vyrábět. Informaci, kterou na webu zveřejnili odboráři, potvrdil mluvčí automobilky Jan Rodek. V posledních měsících se výroba ve slezském závodě zastavuje některé pracovní dny každý měsíc, například v listopadu se nevyrábělo dva dny. Důvod odstávek je podle mluvčího stále stejný – nižší poptávka po autech.
25. 11. 2025Aktualizováno25. 11. 2025

Sníh opět komplikoval dopravu v Česku

V úterý ráno sníh opět způsoboval problémy s dopravou, zejména ve východních Čechách a na Moravě. Na některých místech Česka hrozila ledovka, ve vyšších polohách i sněhové jazyky. Komplikace ale nebyly tak velké jako v pondělí ráno, kdy mnoho řidičů zaskočil první letošní sníh. Podle meteorologů má sněžit také ve středu.
25. 11. 2025

Mrazivé počasí plní místa pro lidi bez domova. Opět pomáhají i nocleženky

Klesající teploty pod bod mrazu začínají plnit noclehárny pro lidi bez přístřeší. Téměř plno hlásí například Liberec, Jablonec nad Nisou nebo Benešov. V Teplicích otevřeli vyhřívaný stan. Organizace zároveň přidávají také takzvané teplé židle v denních centrech. I letos je možné zakoupit nocleženky Armády spásy, které zajistí nocleh a jídlo lidem bez domova. Organizace provozuje v Česku jedenáct nocleháren, například v Praze, Brně, Karlových Varech, Ostravě či Havířově.
24. 11. 2025

Změna je urgentně potřeba, říkají k systému rozdělování peněz krajům hejtmani

Peníze vybrané na daních se mezi kraje dělí podle principů starých přes dvacet let. Část regionů si stěžuje, že je systém diskriminuje, a požaduje změnu. „Ten zákon je starý a rozpočtové určení daní odpovídá době, kdy vzniklo, určitě ne dnešním požadavkům,“ řekl v Událostech, komentářích z ekonomiky hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Změna je potřeba také podle hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové (STAN), která poukázala mimo jiné na dynamický vývoj v některých regionech, například co se počtu obyvatel týká. Debatou provázeli Jakub Musil a Vítězslav Komenda.
23. 11. 2025
Načítání...