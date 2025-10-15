Dopravu v Ostravě brzdí další uzavírky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
3 minuty
Události v regionech: Uzavírky komplikují dopravu v Ostravě
Zdroj: ČT24

K dlouhodobým dopravním omezením v Ostravě přibylo v posledních dnech několik nových, menších uzavírek. Pro řidiče to však znamená další komplikace a nutnost volit jiné objízdné trasy. Kvůli hustšímu provozu na okolních komunikacích se navíc zvyšuje riziko dopravních nehod.

Podle zkušeností řidičů se v dopravní špičce dříve patnáctiminutová cesta městem může protáhnout i na hodinu.

Trasu od hlavního nádraží přes centrum až na silnici směrem na Porubu projel i štáb České televize. „První krizová situace nastala už po pěti stech metrech – po několika minutách jsme se dostali do kolony vozidel. Řidiči se neváhají otáčet do protisměru a někteří jím dokonce projíždějí,“ popsala redaktorka Pavla Šamaj.

Po zhruba deseti minutách v koloně se podařilo odbočit na Českobratrskou ulici, kde však čekala další zácpa a problémová křižovatka. Pětikilometrový úsek tak štáb projel za čtyřicet minut.

Ostravu čeká rok dopravních omezení, největších za 35 let
Ostravská tramvaj

Rekonstrukce Frýdlantských mostů i práce v Přívoze

Stavební práce na silnicích v Ostravě aktuálně omezují dopravu na více než desítce míst po celém městě. Mezi nejnáročnější lokality podle dopravců patří Místecká a Rudná ulice, kterou často využívá i tranzitní doprava.

„Aktuálně probíhá rekonstrukce Frýdlantských mostů a opravy v Přívoze – jde o trasy, které jsou velmi vytížené, a objízdné cesty nezvládají takovou intenzitu provozu,“ uvedl koordinátor BESIPu pro Moravskoslezský kraj Pavel Blahut.

Cílem přestavby Frýdlantských mostů je zjednodušit přestupy mezi dopravními prostředky a zlepšit podchody i nástupiště, která patřila k nejméně estetickým místům ve městě. V minulosti zde byly tři přístupové rampy na nástupiště – po modernizaci zůstanou dvě, vybavené pohyblivými chodníky (travelátory). Ty mají cestujícím usnadnit přestupování.

Koordinace oprav a plány na další roky

Oprava vozovky v Přívoze v úterý ráno postoupila do druhé etapy – mezi ulice Koksární a Slovenskou. Řidiči jedoucí z Ludgeřovic nebo opačným směrem nyní musí využívat objížďky.

„Máme tady řadu vlastníků komunikací a infrastruktury – Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic, kraj. Práce samozřejmě koordinujeme, ale je to náročné vzhledem k rozsahu oprav, které je třeba provést,“ poznamenal náměstek primátora Ostravy Břetislav Riger (Ostravak).

Aktuální seznam uzavírek je možné nalézt na webových stránkách města. Opravy ve městě omezují i městskou hromadnou dopravu. Pro cestující spustil Dopravní podnik města Ostravy i speciální informační web, kde najdou informace o aktuálních výlukách.

Řada velkých dopravních staveb čeká Ostravu i v následujících pěti letech. „Připravované akce jsou velmi rozsáhlé a budou mít významný dopad na dopravu ve městě. Je nutné, aby se časově nepřekrývaly s těmi, které probíhají letos,“ doplnil Riger.

Mezi plánované investice patří mimo jiné rozsáhlé úpravy Místecké ulice nebo rekonstrukce tří takzvaných myších děr v blízkosti hlavního nádraží.

Načítání...