Zelenskyj v Londýně zdůraznil význam jednoty mezi Ukrajinou, Evropou a USA

Při vyjednávání o ukončení rusko-ukrajinské války je důležitá jednota mezi Evropou, Ukrajinou a USA, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Londýně před schůzkou s britským premiérem Keirem Starmerem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem. Později během dne se Zelenskyj plánuje sejít v Bruselu s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Ruská ekonomika začíná po poslední sérii sankcí trpět, sdělil Macron před jednáním. Merz vyjádřil skepsi ohledně určitých detailů v mírovém americko-ruském plánu. Starmer uvedl, že o záležitostech týkajících se Ukrajiny by měla rozhodovat sama Ukrajina. Všichni tři státníci přijeli do sídla britských premiérů v Downing Street 10 v rozmezí několika minut.
Cílem setkání je dát najevo iniciativu Evropy v době, kdy Spojené státy zvyšují tlak na Kyjev, aby souhlasil s navrhovanou mírovou dohodou s Ruskem. Ta v mnoha bodech zejména v rané fázi návrhů vycházela vstříc Rusku, poznamenala agentura Reuters.
Konstruktivní, ale nelehké, řekl Zelenskyj k jednání s USA
V noci na pondělí Zelenskyj označil za konstruktivní, ale nelehké několikadenní rozhovory ukrajinské delegace se zástupci Spojených států amerických o americko-ruském mírovém plánu, na jehož původní verzi Ukrajina nedostala možnost se podílet.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Zelenskyj jej zklamal tím, že podle něho plán ani nečetl, informovaly agentury Reuters a AFP.
Zelenskyj si v sobotu telefonoval se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, s nimiž předtím tři dny na Floridě jednal předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov a náčelník generálního štábu Jurij Hnatov.
Vysoce postavený představitel obeznámený s posledními jednáními agentuře AFP sdělil, že nejproblematičtější v jednáních zůstává otázka případných územních ústupků Ukrajiny. Rusko, které kontroluje více než 80 procent Donbasu na východě Ukrajiny, chce získat celé toto území včetně toho, které dosud neokupuje. Kyjev to opakovaně odmítá.