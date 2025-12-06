Pokrok k míru závisí na ochotě Ruska, shodli se zástupci USA a Ukrajiny


6. 12. 2025Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Zástupci Spojených států a Ukrajiny se během pátečního druhého dne jednání na Floridě shodli, že pokrok směrem k míru závisí na ochotě Ruska ukázat skutečný zájem o něj a učinit kroky k ukončení zabíjení. Podle agentur to uvedlo americké ministerstvo zahraničí. Jednání mezi zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a tajemníkem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem budou pokračovat i v sobotu.

„Obě strany se shodly, že skutečný pokrok k jakékoli dohodě závisí na připravenosti Ruska ukázat skutečný zájem o trvalý mír, včetně kroků k deeskalaci a ukončení zabíjení,“ uvádí prohlášení americké diplomacie.

Witkoff s Umerovem jednal už ve čtvrtek, kdy podle médií ukrajinského představitele informoval o své úterní schůzce s ruským vládcem Vladimirem Putinem v Moskvě. Američtí vyjednavači Putinovi předložili upravený americký plán na ukončení ruské války na Ukrajině, na jehož podobě se podíleli zástupci Kyjeva i evropských zemí.

Američané v Rusku nepochodili, jednání o válce k ničemu nedospěla
Jednání v Kremlu o ukončení války na Ukrajině

Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022 a původní podoba amerického plánu byla vnímána jako velmi vstřícná k Rusku.

