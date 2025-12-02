Nepřijatelné, odmítl návrhy Evropy k Ukrajině Putin. Jedná s Witkoffem

V Kremlu podle agentur začala v úterý v podvečer schůzka ruského vůdce Putina s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem. Jednají o ukončení ruské války na Ukrajině. Před samotným jednáním Putin prohlásil, že evropské země předkládají návrhy řešení rusko-ukrajinské války, které jsou pro Moskvu nepřijatelné.
Šéf Kremlu, na jehož příkaz Rusko vede už čtvrtým rokem útočnou válku proti sousední zemi, zároveň prohlásil, že Rusko nemá v úmyslu válčit s Evropou, ale pokud by válku zahájila Evropa, jeho země je prý připravena bojovat.
Dále tvrdil, že Rusko v případě Ukrajiny postupuje „chirurgickým způsobem“. „Pokud s námi Evropa náhle zahájí válku, myslím, že to bude rychlé. Není to Ukrajina. V případě Ukrajiny jednáme chirurgicky, přesně. Není to válka v přímém, moderním smyslu slova,“ prohlásil šéf Kremlu. Podle TASS také řekl, že pokud by Evropa napadla Rusko, mohla by nastat situace, kdy by Moskva „neměla s kým vyjednávat“.
Putin mluvil s novináři krátce před tím, než v Kremlu zahájil jednání s Witkoffem, který ho má dle ruských agentur informovat o amerických návrzích ohledně ukončení ruské války proti Ukrajině, které zástupci USA už projednali s ukrajinskými představiteli.
Spojené státy nejprve po konzultacích s ruskými činiteli zveřejnily minulý měsíc plán ukončení bojů, který počítal s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Následně o úpravách dokumentu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a evropských zemí. Po těchto rozhovorech podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných změn. V neděli pak o něm dále jednali na Floridě Ukrajinci s Američany.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že návrh mírové dohody ze Ženevy byl po následných rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými vyjednávači na Floridě „dále vylepšen“.
Putin v úterý evropské země obvinil ze snahy celý mírový proces zablokovat. Evropané předkládají požadavky, které jsou pro Rusko absolutně nepřijatelné, prohlásil šéf Kremlu. „Nemají žádnou mírovou agendu, jsou na straně války,“ tvrdil Putin, který dále mimo jiné obvinil evropské představitele z toho, že podle něj brání Trumpovi v dosažení míru. Ukrajina ruské vojenské agresi čelí i s pomocí řady evropských zemí, které jí poskytují mimo jiné vojenské vybavení. Ukrajinci ovšem disponují i americkými zbraněmi.