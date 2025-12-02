Nepřijatelné, odmítl návrhy Evropy k Ukrajině Putin. Jedná s Witkoffem


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

V Kremlu podle agentur začala v úterý v podvečer schůzka ruského vůdce Putina s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem. Jednají o ukončení ruské války na Ukrajině. Před samotným jednáním Putin prohlásil, že evropské země předkládají návrhy řešení rusko-ukrajinské války, které jsou pro Moskvu nepřijatelné.

Šéf Kremlu, na jehož příkaz Rusko vede už čtvrtým rokem útočnou válku proti sousední zemi, zároveň prohlásil, že Rusko nemá v úmyslu válčit s Evropou, ale pokud by válku zahájila Evropa, jeho země je prý připravena bojovat.

Dále tvrdil, že Rusko v případě Ukrajiny postupuje „chirurgickým způsobem“. „Pokud s námi Evropa náhle zahájí válku, myslím, že to bude rychlé. Není to Ukrajina. V případě Ukrajiny jednáme chirurgicky, přesně. Není to válka v přímém, moderním smyslu slova,“ prohlásil šéf Kremlu. Podle TASS také řekl, že pokud by Evropa napadla Rusko, mohla by nastat situace, kdy by Moskva „neměla s kým vyjednávat“.

Putin mluvil s novináři krátce před tím, než v Kremlu zahájil jednání s Witkoffem, který ho má dle ruských agentur informovat o amerických návrzích ohledně ukončení ruské války proti Ukrajině, které zástupci USA už projednali s ukrajinskými představiteli.

Ukrajinci jednali s Američany na Floridě. Produktivní, zhodnotil Rubio
Ukrajinská a americká delegace během jednání na Floridě

Spojené státy nejprve po konzultacích s ruskými činiteli zveřejnily minulý měsíc plán ukončení bojů, který počítal s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Následně o úpravách dokumentu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a evropských zemí. Po těchto rozhovorech podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných změn. V neděli pak o něm dále jednali na Floridě Ukrajinci s Američany.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že návrh mírové dohody ze Ženevy byl po následných rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými vyjednávači na Floridě „dále vylepšen“.

Putin v úterý evropské země obvinil ze snahy celý mírový proces zablokovat. Evropané předkládají požadavky, které jsou pro Rusko absolutně nepřijatelné, prohlásil šéf Kremlu. „Nemají žádnou mírovou agendu, jsou na straně války,“ tvrdil Putin, který dále mimo jiné obvinil evropské představitele z toho, že podle něj brání Trumpovi v dosažení míru. Ukrajina ruské vojenské agresi čelí i s pomocí řady evropských zemí, které jí poskytují mimo jiné vojenské vybavení. Ukrajinci ovšem disponují i americkými zbraněmi.

Výběr redakce

Nepřijatelné, odmítl návrhy Evropy k Ukrajině Putin. Jedná s Witkoffem

Nepřijatelné, odmítl návrhy Evropy k Ukrajině Putin. Jedná s Witkoffem

před 18 mminutami
Okamura je na Slovensku. Opozice kritizuje, že v delegaci není zastoupená

Okamura je na Slovensku. Opozice kritizuje, že v delegaci není zastoupená

11:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Hondurasu pozastavili sčítání výsledků voleb, Trump pohrozil tamním úřadům

V Hondurasu pozastavili sčítání výsledků voleb, Trump pohrozil tamním úřadům

06:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ministerstvo zrušilo firmě pokutu za znečištění Odry, věc se vrací inspekci

Ministerstvo zrušilo firmě pokutu za znečištění Odry, věc se vrací inspekci

před 1 hhodinou
Soud potrestal šest falešných bankéřů z ukrajinsko-českého gangu. Vinu přiznali

Soud potrestal šest falešných bankéřů z ukrajinsko-českého gangu. Vinu přiznali

před 2 hhodinami
Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

12:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

10:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Stále držíme severní část Pokrovska, vzkázali ukrajinští obránci

Stále držíme severní část Pokrovska, vzkázali ukrajinští obránci

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nepřijatelné, odmítl návrhy Evropy k Ukrajině Putin. Jedná s Witkoffem

V Kremlu podle agentur začala v úterý v podvečer schůzka ruského vůdce Putina s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem. Jednají o ukončení ruské války na Ukrajině. Před samotným jednáním Putin prohlásil, že evropské země předkládají návrhy řešení rusko-ukrajinské války, které jsou pro Moskvu nepřijatelné.
před 18 mminutami

V Hondurasu pozastavili sčítání výsledků voleb, Trump pohrozil tamním úřadům

Americký prezident Donald Trump v úterý obvinil úřady v Hondurasu, že se snaží ovlivnit výsledky nedělních prezidentských voleb. Tamní volební komise v pondělí pozastavila sčítání výsledků poté, co přestaly fungovat její webové stránky. Stalo se to v okamžiku, kdy byl mezi dvěma vedoucími kandidáty rozdíl pouhých 515 hlasů.
06:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Stále držíme severní část Pokrovska, vzkázali ukrajinští obránci

Ukrajinští vojáci nadále ovládají severní část strategicky důležitého města Pokrovsk v Doněcké oblasti na východě země a podnikají útoky na ruské jednotky v jeho jižní části, sdělili v úterý agentuře Reuters obránci města ze 7. výsadkového sboru rychlé reakce. Ruská tvrzení o dobytí Pokrovska, Vovčanska a Kupjanska popřel také ukrajinský generální štáb.
před 3 hhodinami

Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média

Belgická policie provedla razii v diplomatické službě EU (EEAS) v Bruselu a na evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách v rámci vyšetřování podezření z podvodu, informoval Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Policie podle EPPO zadržela tři podezřelé. Belgické deníky Le Soir a L´Echo i agentura AFP s odkazem své zdroje tvrdí, že mezi zadrženými je bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která je od roku 2020 rektorkou univerzity v Bruggách.
13:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Šéf NATO očekává nové příspěvky do programu PURL na pomoc Ukrajině

Generální tajemník NATO Mark Rutte očekává v příštích dnech nové příspěvky od spojenců do programu nazvaného PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Rutte uvítal úsilí Spojených států o ukončení války na Ukrajině. Jak uvedl, je přesvědčen, že toto úsilí nakonec obnoví mír v Evropě.
14:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Hegseth nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů po útoku na loď, píší média

Ministr obrany Spojených států Pete Hegseth podle amerických činitelů nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů poté, co v září přežili první úder amerických vojáků na venezuelské plavidlo v Karibiku. Ten armáda USA uskutečnila v rámci zásahů proti lodím, které podle Washingtonu pašují drogy. Napsal to server listu The New York Times (NYT).
před 4 hhodinami

Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků

Německé hospodářství je podle předsedy Svazu německého průmyslu (BDI) Petera Leibingera v nejhorší krizi od konce druhé světové války. V rozhovoru s agenturou DP, zveřejněném v úterý, řekl, že vláda kancléře Friedricha Merze nedělá dost pro to, aby hospodářství oživila. Na výkonu německého hospodářství je závislá i řada českých firem.
před 5 hhodinami

Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

Na 156 se vyšplhal počet obětí tragického požáru v Hongkongu, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Policie v souvislosti s událostí zadržela už patnáct osob podezřelých z neúmyslného zabití. Správa města nyní také rozhodla, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.
11:02Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...