Ukrajinská delegace jedná s Američany na Floridě


30. 11. 2025Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Na Floridě začala jednání mezi ukrajinskou a americkou delegací o plánu Washingtonu na ukončení války Ruska proti Ukrajině, oznámily tiskové agentury. Šéf americké diplomacie Marco Rubio očekává, že rozhovory s ukrajinskými představiteli umožní pokročit na cestě k ukončení války.

„Nejde jen o mírové dohody. Jde o vytvoření cesty vpřed, která zanechá Ukrajinu suverénní, nezávislou a prosperující, a proto očekáváme, že dnes (v neděli) dosáhneme ještě většího pokroku,“ řekl Rubio podle agentury Reuters ve floridském městě Hallandale Beach, kde se rozhovory konají.

Ministra provázejí zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeť Donalda Trumpa Jared Kushner, dodala agentura AFP.

„Možný základ,“ ale „ne dost dobrý“. Rusku návrh konce války nestačí, chce všechno
Vladimir Putin na summitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti v Biškeku (27. listopadu 2025)

Máme jasné priority, říká Umerov

„Máme jasné pokyny a priority: ochránit ukrajinské zájmy, zajistit věcný dialog a dále postoupit na základě pokroku dosaženého v Ženevě. Pracujeme na zajištění skutečného míru pro Ukrajinu a spolehlivých, dlouhodobých bezpečnostních záruk,“ napsal na sociální síti X tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, který vede ukrajinskou delegaci.

Spojené státy po konzultacích s ruskými činiteli před časem připravily osmadvacetibodový plán k ukončení bojů, který počítá s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Minulou neděli o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a evropských zemí. Po těchto jednáních podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných úprav.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím v Kyjevě odvolal z funkce šéfa své kanceláře Andrije Jermaka, který vedl ukrajinský vyjednávací tým při rozhovorech v Ženevě. Učinil tak poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u tohoto prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval
Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak

Zásadní průlom nečekám, říká geograf Jelen

Politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve vysílání ČT24 sdělil, že neočekává, že by schůzka na Floridě přinesla zásadní průlom. „Spíš očekávám, že americká strana si opět pozorně poslechne požadavky ukrajinské strany, to jest za jakých okolností jsou oni ochotni dále vstupovat do jednání s Moskvou a jaké ústupky jsou schopni učinit, aby skončila válka,“ řekl.

„Co se týče obrany, upozornil bych, že bude hodně záležet na bezpečnostních zárukách třetích zemí. Jestli (Ukrajina) odstoupí zbytek Donbasu včetně opevnění, které mají vybudované, by mělo být jištěno tím, že žádná další válka nebude. Od Ruska nelze čekat sliby, že už nic podobného nepodnikne. To není podstatou ruské geopolitiky,“ dodal Jelen.

7 minut
Politický geograf Libor Jelen o jednání na Floridě (30. 11. 2025)
Zdroj: ČT24

