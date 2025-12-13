Sjezd SOCDEM určí další směřování strany. Vybere nové vedení


Sociální demokracie (SOCDEM) si na sobotním sjezdu po neúspěšné kandidatuře na listinách hnutí Stačilo! zvolí své další směřování. Bývalá vládní strana, která chybí podruhé v řadě ve sněmovně, bude vybírat nástupce předsedkyně Jany Maláčové. Její nejužší tým po říjnových volbách oznámil, že k termínu sjezdu skončí. Důležitým tématem bude i finanční situace strany. Sjezd se koná on-line formou, zúčastnit by se ho mohlo zhruba 160 delegátů. Směřování strany bude na sjezdu řešit i KSČM.

Favoritem předsednické volby by mohl být dosavadní místopředseda strany a předseda středočeské krajské organizace Jiří Nedvěd. Podle stranických oponentů je zastáncem pokračování spolupráce s KSČM či Stačilo! Nejvýraznější zastánce opačného směru představuje tandem někdejšího šéfa pražských sociálních demokratů Petra Pavlíka a bývalého předsedy SOCDEM a někdejšího premiéra Vladimíra Špidly.

Stačilo!, na jehož kandidátky umístila SOCDEM pro letošní sněmovní volby své zástupce, získalo 4,3 procenta hlasů a bylo první pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých mandátů. Vedení SOCDEM v říjnu odhlasovalo ukončení spolupráce se Stačilo! v poměru sedmnácti hlasů ku devíti.

Už po oznámení společné kandidátky s komunisty opustili SOCDEM mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo nedávný předseda strany Michal Šmarda. Nelze vyloučit, že po sobotním sjezdu budou následovat další odchody.

SOCDEM je „personálně vyprahlá“, tvrdí komentátor

Starosta Nového Města na Moravě Šmarda (nestr.) se domnívá, že v Česku v budoucnu bude existovat „skutečně demokratická levicová síla“. V Událostech, komentářích podotknul, že se tak prý stane buď pod hlavičkou SOCDEM, či jiného formátu. Podle něj prý ukáže čas, zda se SOCDEM k těmto hodnotám dokáže vrátit.

Šmarda připomněl, že se v minulosti snažil stranu reformovat, jeho pokud však prý nebyl úspěšný. „Politik, který má v sobě nějakou čest a hrdost, (…) když udělá chybu, měl by za ní nést odpovědnost,“ zmínil dle něj chybnou volbu lídra, taktiky a strategie ve volbách do Evropského parlamentu.

Komentátor Reflexu Viliam Buchert v minulosti napsal, že je strana „personálně vyprahlá“. „Ono to už trvá několik let a je to vidět na několikerých volbách. Platí to jak pro sociální demokracii, tak pro komunistickou stranu. (…) Myslím si, že personálně dnes to je vyprahlé, ubývají členové, pokračoval.

Nastínil také aspekt úbytku členů či jistých finančních problémů. Část voličů dle něj „vysálo“ hnutí ANO. „Ty extrémnější proudy – třeba od komunistů – mohly jít k SPD,“ podotknul. Spojení SOCDEM se Stačilo! vnímá Buchert zpětně jako velké riziko.

Šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka navázal, že Stačilo! není a nikdy nebylo levicovým projektem. „Je to formace, která má všechny atributy krajní pravice,“ tvrdí. Postoj hájil například šířením konspiračních teorií či dezinformací. „Strana (KSČM) nemá dneska s nějakou progresivní levicí společného vůbec nic,“ kritizoval šéfku komunistů Kateřinu Konečnou.

Jako poslední šanci pro SOCDEM pak označil příklon k platformě, kterou reprezentuje expremiér Vladimír Špidla (SOCDEM). 

Sjezd komunistů

Výsledek z říjnových sněmovních voleb a další směřování strany budou na sobotním mimořádném sjezdu řešit také komunisté. Podruhé za sebou se nedostali do dolní komory. I když předsedkyně KSČM Kateřina Konečná dala po neúspěchu hnutí Stačilo!, jehož byla celostátní lídryní, svou funkci k dispozici, sjezd není koncipovaný jako volební. Úzké vedení KSČM totiž volbu na program jednání nenavrhlo, změnit to však může hlasování delegátů ohledně programu jednání. Řádný sjezd plánuje KSČM až na květen příštího roku.

Program jednání tak zatím zahrnuje diskusi o dlouhodobém programu strany, očekává se debata o budoucnosti KSČM a hnutí Stačilo! Delegáti budou jednat také o novele trestního zákoníku, která má od ledna umožnit postihování propagace komunismu, a také o přípravě na komunální volby. Budou se konat na podzim příštího roku.

Jednání bude neveřejné, zúčastnit se ho má 156 delegátů. Může přijmout usnesení směrem k budoucnosti KSČM v hnutí Stačilo! a také směrem ke květnovému řádnému sjezdu.

Stačilo! ve sněmovních volbách nezopakovalo úspěch z evropských voleb roku 2024 a se ziskem 4,3 procenta hlasů se do sněmovny nedostalo. Komunisté přitom plánovali, že se s hnutím dostanou zpět do poslaneckých lavic, které museli opustit po volbách roku 2021. Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik se na lednovém sněmu nebude ucházet o znovuzvolení.

