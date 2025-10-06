Užší vedení SOCDEM navrhlo svolat mimořádný sjezd strany. Oznámila to předsedkyně strany Jana Maláčová. Členové grémia, které zahrnuje vedle Maláčové například místopředsedy Lubomíra Zaorálka a Jiřího Nedvěda, ke dni mimořádného sjezdu rezignují.
Vedení SOCDEM chce mimořádný sjezd, k jeho datu skončí
Lídři SOCDEM čelí kritice poté, co neuspěl jejich plán na návrat do sněmovny na kandidátkách hnutí Stačilo!. Uskupení vedené komunisty získalo 4,3 procenta hlasů a nepřekročilo nutnou pětiprocentní hranici pro zisk poslaneckých mandátů. Už kvůli spolupráci s KSČM oznámila odchod ze strany řada známých sociálních demokratů.
O víkendu podle portálu iDNES.cz rezignoval místopředseda Jiří Oliva, který to zdůvodnil protestem proti spojenectví se Stačilo!. Už po oznámení společné kandidátky s komunisty opustili SOCDEM mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo nedávný předseda strany Michal Šmarda.
Někdejší vládní ČSSD bude po neúspěchu Stačilo! chybět ve sněmovně ve druhém volebním období v řadě. Maláčová stranu vede od loňského října, kdy ji zvolili v prvním kole delegáti 66 procenty hlasů. Za svůj cíl tehdy označila vybudování široké levicové koalice.
Vyjednávání se Stačilo! původně SOCDEM ukončila, vyčítala mu, že nechce zdůrazňovat levicová témata, ale je postaveno ryze na antisystémovém programu.