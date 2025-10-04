Právě se stalo
před 31 mminutami
Úderem sobotní čtrnácté hodiny se po celém Česku zavřelo zhruba 14 800 míst, v nichž mohli lidé v pátek a v sobotu hlasovat o složení nové Poslanecké sněmovny. Po uzavření volebních místností začaly volební komise se sčítáním hlasů. Z prvních okrsků už přichází data.

Hlasy z prvního okrsku byly v letošním roce zveřejněny ve 14:23, což je o minutu později než při sněmovních volbách před čtyřmi lety. Výsledky z většiny volebních okrsků by mohly být podle zkušeností z minulých voleb známy do 18:00. Konečné výsledky byly před čtyřmi lety známy ve 22:24.

Kompletní výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý. Od středy by pak lidé měli možnost výsledky zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

    Hlasy z prvního okrsku byly letos při sněmovních volbách zveřejněny ve 14:23, o minutu později než při minulých volbách poslanců v roce 2021.

    Politolog Petr Just ve vysílání ČT24 k možnému vývoji po sečtení hlasů: „Čím silnější výsledek hnutí Stačilo!, Motoristů ale i SPD bude, tím bude pro Andreje Babiše (ANO) těžší jednání o vzniku koalice.“

    Premiér Petr Fiala (ODS) na síti X:

Zveřejnění konečných výsledků by letos mohla podle ministerstva vnitra i Českého statistického úřadu pozdržet korespondenční forma hlasování, kterou mohli využít Češi pobývající v cizině.

Okrskové volební komise na ambasádách totiž budou podle zákona muset hlasovací lístky zaslané poštou započítat až po ukončení hlasování kvůli kontrole, že se žádný z voličů hlasujících na dálku nepokusil hlasovat ještě osobně, tedy dvakrát. 

O dvě stě poslaneckých křesel letos usiluje 4462 kandidátů. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2021 měli voliči širší výběr kandidujících stran a hnutí, počet adeptů na poslance se ale ztenčil.

zdroj: ČSÚ, ČT24
