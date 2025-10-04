Úderem sobotní čtrnácté hodiny se po celém Česku zavřelo zhruba 14 800 míst, v nichž mohli lidé v pátek a v sobotu hlasovat o složení nové Poslanecké sněmovny. Po uzavření volebních místností začaly volební komise se sčítáním hlasů. Z prvních okrsků už přichází data.
Minutu po minutěPřicházejí data z prvních volebních místností
Hlasy z prvního okrsku byly v letošním roce zveřejněny ve 14:23, což je o minutu později než při sněmovních volbách před čtyřmi lety. Výsledky z většiny volebních okrsků by mohly být podle zkušeností z minulých voleb známy do 18:00. Konečné výsledky byly před čtyřmi lety známy ve 22:24.
Kompletní výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý. Od středy by pak lidé měli možnost výsledky zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.
Zveřejnění konečných výsledků by letos mohla podle ministerstva vnitra i Českého statistického úřadu pozdržet korespondenční forma hlasování, kterou mohli využít Češi pobývající v cizině.
Okrskové volební komise na ambasádách totiž budou podle zákona muset hlasovací lístky zaslané poštou započítat až po ukončení hlasování kvůli kontrole, že se žádný z voličů hlasujících na dálku nepokusil hlasovat ještě osobně, tedy dvakrát.
O dvě stě poslaneckých křesel letos usiluje 4462 kandidátů. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2021 měli voliči širší výběr kandidujících stran a hnutí, počet adeptů na poslance se ale ztenčil.