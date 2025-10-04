Předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta vyjádřil zklamání, jelikož výsledky ve volbách do sněmovny absolutně neodpovídají jejich očekáváním, dlouhé kampani ani pozitivní odezvě, kterou jeho lídři zaznamenávali při komunikaci s občany. Přiznal, že jde o velký neúspěch. Podle propočtů získala Přísaha 1,1 procenta hlasů a do sněmovny se opět nedostala. Při minulých volbách atakovala hranici vstupu.
Výsledky Přísahy jsou velkým zklamáním, řekl Šlachta
Přísaha se podle Šlachty v kampani soustředila na témata korupčních kauz jako Dozimetr nebo bitcoinová aféra. „Zřejmě tato témata občany dostatečně nezaujala a nebyla pro ně rozhodující,“ dodal.
Šlachta předpokládá, že sestavení nové vlády bude velmi složité a Českou republiku čeká náročné období. Navzdory neúspěchu zdůraznil, že hnutí Přísaha zůstává a bude pokračovat ve své opoziční práci. Odmítl myšlenku, že by to byly jejich poslední volby. Poděkoval také voličům, kteří hnutí volili i přes tvrzení větších stran o propadlých hlasech.
„Čekali jsme víc, mrzí nás to, ale děkujeme voličům, kteří nás volili a kteří nám dali důvěru,“ řekl také středočeský lídr Přísahy a bývalý ministr dopravy za ANO Vladimír Kremlík. Dodal, že z pohledu Přísahy byly letošní volby do sněmovny jen „jednou zastávkou“. „Budeme pokračovat dál, pracovat dál pro lidi a chceme zlepšovat situaci lidí v této zemi,“ uzavřel.
Přísaha nelituje, že ve volbách do sněmovny nešli do koalice s Motoristy, se kterými se spojili v loňském roce při volbách do Evropského parlamentu. Šlachta míní, že by je Motoristé pouze využili.
Přísahu založil před čtyřmi lety bývalý ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Šlachta, který loni uspěl v senátních volbách s podporou strany Motoristé sobě, s níž se hnutí prosadilo i v loňských volbách do Evropského parlamentu. V Senátu je Šlachta členem klubu ANO.