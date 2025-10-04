Předsedkyně komunistické strany se snažila o velký návrat do sněmovny. Využila k tomu nově vzniklé hnutí Stačilo!, se kterým uspěla v loňských volbách do Evropského parlamentu. Velký návrat se ale nekoná a komunisté, stejně jako sociální demokraté sdružení pod touto značkou, ve sněmovně nezasednou. Příčiny i důsledky rozebral analytik ČT Kamil Švec.
ANALÝZA: Pád tradiční levice pokračuje. Komunisté ani Socdem se do sněmovny nevrací
Když se před čtyřmi lety konaly poslední sněmovní volby, KSČM v nich získala jen 3,6 procenta hlasů a po třiceti letech sněmovnu opustila. Ve vedení skončil také dlouholetý předseda Vojtěch Filip, kterého nahradila europoslankyně Kateřina Konečná.
V prosinci 2023 vznikla koalice Stačilo!. V té se spojili právě komunisté, Spojení demokraté – Sdružení nezávislých a Česká strana národně sociální. Konečná pochopila, že značka KSČM je už spíše přítěží. Výsledkem tak byla koalice Stačilo!, která se hlasitě vymezovala zejména vůči vládě. V loňských evropských volbách uspěla, dokonce víc než jiné zavedené strany.
Snaha uspět ve sněmovních volbách byla vysoká. Ze Stačilo! tak v říjnu loňského roku vzniklo hnutí vedené Danielem Sterzikem. Motivací bylo kandidovat jako strana, nikoliv jako koalice, pro kterou by platil vyšší volební práh. To se stalo i předmětem stížností u soudů a nakonec o tom rozhodoval soud ústavní.
Úspěch se ale neopakoval. A to navzdory tomu, že za hnutí v médiích včetně předvolebních debat vystupovala především Kateřina Konečná, která byla volební lídryní. Ta také byla hlavní tváří předvolebních mítinků. Naopak kontroverzně vnímaný předseda hnutí Daniel Sterzik se z pohledu mainstreamových médií držel vzadu.
Hnutí Stačilo! nakonec v letošních volbách získalo pouze lehce přes čtyři procenta hlasů. To je ani ne jen o jeden procentní bod více, než získala KSČM před čtyřmi lety. A to je velký neúspěch. Zvlášť když se v mnohých předvolebních průzkumech realizovaných během září hnutí pohybovalo kolem sedmi procent hlasů.
Obecně platí, že komunističtí kandidáti byli vždy úspěšní v Moravskoslezském kraji a získávali tam více než strana celkově. Ale ani výsledek Stačilo! v Moravskoslezském kraji, kde kandidátku vedla právě Konečná, nebyl nikterak vysoký.
Podařilo se přesvědčit pouze něco přes pět a půl procenta voličů. Pětiprocentní hranici zisku hlasů těsně Stačilo! překonalo už jen v Olomouckém kraji. Ve zbývajících krajích byl zisk více či méně nižší. Komunisté tak i nadále zůstávají neparlamentní stranou.
Kateřina Konečná sama v politice nekončí. Zůstává i dál europoslankyní, kterou je od roku 2014. A podle ní nekončí ani hnutí Stačilo!: „Nekončíme, jdeme dál, přejeme si, aby levicová témata a problémy našly ve všech dalších volbách své zastoupení na všech úrovních, ať komunální, krajské nebo parlamentní, věřte nám,“ řekla na povolební tiskové konferenci.
Otázkou zůstává, jaká bude budoucnost KSČM. Strana totiž ani v následujících letech nebude dostávat finance ze státního rozpočtu za každý obsazený mandát. Je dlouhodobě nucena šetřit a finance jí v následujících letech mohou ještě více chybět.
Konec Sociální demokracie
Neúspěch hnutí Stačilo s sebou nese ještě jeden konec kdysi významné politické síly – Sociální demokracie. Kdysi nejsilnější politická strana (tehdy ještě jako ČSSD) se v červnu pod vedením své předsedkyně Jany Maláčové rozhodla pro spolupráci s hnutím Stačilo!.
To se setkalo s velkým nepochopením u části straníků, kteří stranu začali opouštět. A to i z toho důvodu, že se sociální demokraté stali velmi slabým partnerem. Za Stačilo! kandidovalo 37 kandidátů nominovaných Socdem z celkových 342.
Sociální demokraté vypadli ze sněmovny před čtyřmi lety. Tehdejšího předsedu Jana Hamáčka nahradil Michal Šmarda. Ani tomu se nepodařilo se stranou v některém z typů voleb výrazněji uspět. Po loňských volbách ho vystřídala Jana Maláčová. A ani ta si úspěch nepřipíše.
Pokud sociální demokraté nepřijdou s nějakou razantní změnou, může to znamenat konec strany. Její výrazné tváře v regionální politice loni kandidovaly pod jinou značkou, než je Socdem, a mnohé z nich už stranu opustily.
Jana Maláčová tak přivedla stranu s téměř 140letou historií do hnutí, které návratu sociálních demokratů do sněmovních lavic nepomohlo. Z volební spolupráce si odnáší jen poškozenou pověst. Jak upozorňovali dnes již většinou bývalí členové, strana se zapojením do Stačilo! zpronevěřila svým hodnotám a myšlenkám.
Návrat do sněmovny bývá těžký
Ani komunisté, ani sociální demokraté minimálně do dalších voleb ve sněmovně nezasednou. Současně platí, že s každými dalšími volbami se může šance na to snižovat, protože strany upadnou do zapomnění. Chce-li se strana do sněmovny vrátit, musí tak učinit co nejdříve od prohraných voleb.
To se zatím podařilo pouze křesťanským demokratům. V roce 2010 pod vedením Cyrila Svobody ve volbách neuspěli a ze sněmovny vypadli. Podařilo se jim ale vrátit hned v dalších volbách v roce 2013, když získali téměř sedm procent hlasů. Dnes jsou křesťanští demokraté součástí koalice Spolu.