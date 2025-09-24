Politické strany a hnutí se mohou svobodně rozhodnout, zda budou spolupracovat jako „přiznaná“, nebo „nepřiznaná“ koalice, rozhodl Ústavní soud (ÚS). Obě možnosti mají své výhody i nevýhody. Soud proto odmítl stížnosti strany Volt Česko, která poukazovala na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách. Domáhala se zrušení registrace Stačilo! a SPD, usilovala také o zrušení definice koalic v zákoně o volbách do parlamentu.
Ústavní soud odmítl stížnosti na skryté koalice
Přiznané koalice musejí překonat vyšší uzavírací klauzuli – ta pro dvoučlenné koalice činí osm procent, pro tříčlenné a vícečlenné jedenáct. Na nepřiznané koalice ovšem dopadají jiná pravidla ve financování nebo při tvorbě poslaneckých klubů. Na Stačilo! i SPD se uplatní základní pětiprocentní klauzule pro vstup do sněmovny.
„To, ke kterému ze dvou zmíněných režimů spolupráce se politické strany rozhodnou, je pouze projevem jejich svobodné vůle. Každá z těchto variant má pak specifické výhody a nevýhody, jejichž vyhodnocení je součástí politické úvahy zúčastněných subjektů,“ řekl předseda ÚS Josef Baxa s tím, že soud musí být při zásazích do politické soutěže zdrženlivý.
Problém „skrytých koalic“ je tak podle Baxy vyřešený.
Stížnosti strany Volt Česko
Strana Volt Česko u krajských soudů zpochybnila registraci kandidátek Stačilo! a SPD. Poukazovala na to, že na jejich kandidátkách figurují i členové jiných stran či hnutí. Soudy návrhy zamítly, byť některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice. Nechtěly však razantně zasáhnout do voleb.
Strana Volt Česko se poté obrátila na ÚS. Podala dvě stížnosti, soud je spojil do jednoho řízení. Soudcem zpravodajem je Milan Hulmák, jakékoliv rozhodnutí ale musí být výsledkem hlasování pléna, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň. Volby se konají 3. a 4. října, předseda soudu Josef Baxa už dříve uvedl, že nepřiznané koalice budou pro soud nyní prioritou.
Na kandidátkách Stačilo! je asi dvanáct procent členů stejnojmenného hnutí, zatímco zhruba 45 procent je členů KSČM a jedenáct procent členů SOCDEM. Do voleb jdou pod značkou Stačilo! také nestranicí, členové České strany národně sociální, Moravanů a Komunistické strany Československa.
SPD má kandidátky tvořené zhruba z 96 procent vlastními členy, na každý ze spolupracujících subjektů, tedy PRO, Svobodné a Trikoloru, připadá necelých šest desetin procenta kandidátů. Další dvě procenta jsou nestraníci.
Zákon říká, že za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou spolupracující strany a hnutí za koalici označí. ÚS se problematikou zabýval v roce 1996, kdy uvedl, že vytvoření koalice je „volní akt“, který nepodléhá dalšímu schvalování či přezkoumávání státních orgánů. Volt Česko i někteří odborníci ale poukazují na to, že nepřiznané koalice jsou zjevným obcházením zákona, a to přesto, že dosud šlo o poměrně běžnou praxi.