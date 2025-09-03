Hnutí Stačilo! vytvořilo podle krajského soudu v Brně nepřiznanou koalici a porušuje zákon. Registraci jeho kandidátky ale nezrušil, protože zákon stejným způsobem obcházejí i jiné strany. Vyplývá to z usnesení, které soud zveřejnil na úřední desce. Týká se návrhů na zrušení registrace kandidátní listiny Stačilo! na Vysočině, které podalo hnutí Česká republika na 1. místě! a strana Volt Česko. Mluvčí Voltu Duy Hoang Do řekl, že právníci nyní rozhodnutí soudu i předchozí rozhodnutí soudů analyzují a k situaci se vyjádří ve čtvrtek.
Soud v Brně považuje Stačilo! za nepřiznanou koalici. Kandidátku ale nezrušil
Strany své návrhy odůvodňovaly tím, že Stačilo! zastupuje několik politických subjektů. Jako nepřiznaná koalice ale potřebuje pro vstup do sněmovny získat jen pět procent hlasů, zatímco pro koalice platí podle počtu subjektů vyšší hranice.
„I přesto, že kandidátní listina hnutí Stačilo! porušuje zákon, neboť není označena jako listina koaliční, nepřistoupil krajský soud ke zrušení provedené registrace,“ stojí v usnesení brněnského krajského soudu. Odůvodnil to i zachováním právní jistoty, když dřív podobný postup procházel.
„(Senát) nezrušil registraci hnutí Stačilo! k volbám do Poslanecké sněmovny v Kraji Vysočina jen proto, že jeho rozhodnutí by bylo překvapivé. Zastřené koalice se totiž v české politice staly čímsi běžným, soudních rozhodnutí k dané problematice bylo doposud málo a vyznívala spíše ve prospěch liberálního přístupu k tvorbě koalic,“ stojí v tiskové zprávě. Soudci rozhodovali o registraci Stačilo! v kraji Vysočina. Návrh na zrušení podala politická strana Volt Česko.
„Nelze nyní, krátce před volbami, zcela překvapivě otočit kormidlem a postihnout za toto jednání v podstatě náhodně vybraný subjekt. Hnutí Stačilo! vlastně jen završilo neblahou tradici a překročilo mez, za níž se neudržitelnost stávajícího směřování obnažila a stala se zcela patrnou,“ uvedl také soud v usnesení, proti kterému nejsou přípustné opravné prostředky. Volby se uskuteční 3. a 4. října.