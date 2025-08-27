Justice podle Ústavního soudu (ÚS) chybovala při uvalení vazby na obchodníka s obrazy Jaroslava Fröhlicha. Ten je nepravomocně odsouzený za prodej padělků. Z vazby se dostal loni, kdy ÚS zkritizoval její opakované prodlužování. Ve středečním nálezu se zabýval samotným uvalením vazby. Zdůraznil, že pokud má justice dojem, že se obžalovaný snaží proces zdržet, musí nejprve využít mírnější donucovací prostředky. Vazba je až krajní prostředek.
ÚS: Justice chybovala při uvalení vazby na obchodníka s obrazy
Podstatou středečního nálezu není hodnocení, zda a v jaké míře Fröhlich skutečně předstíral či zveličoval své zdravotní problémy, a tedy zda obstruoval hlavní líčení. „I kdyby totiž stěžovatelovy omluvy byly zcela smyšlené, nic to nemění na povinnosti soudů se pokusit jeho přítomnost nejprve zajistit mírnějšími prostředky než vazbou – smyslem vazby totiž není trestat obviněného,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Jana Wintra. Soud například mohl nechat Fröhlicha předvést.
Jde o vleklou kauzu, která u Krajského soudu v Praze začala v roce 2017. Koncem loňského října krajský soud nepravomocně poslal Fröhlicha na šest a půl roku do vězení. Zaplatit má deset milionů korun. Fröhlichově ženě Evě uložil trestní senát pětiletý a jeho kolegovi Milanu Trokanovi šestiletý trest. Oba dostali také peněžité tresty ve výši 600 tisíc korun. Trojice se podle trestního senátu dopustila podvodu a způsobila škodu více než 25 milionů korun.
Krajský soud se kauzou zabýval podruhé. Uznal trojici vinnou i přesto, že státní zástupce navrhoval zproštění obžaloby. Všichni obžalovaní vinu od počátku odmítají. Jejich advokáti se na místě odvolali.
Nejvyšší soud by měl rozhodnout znovu
Fröhlich se už jednou dostal z vazby na svobodu, musel se tam ale předloni v prosinci vrátit. Krajský soud to odůvodnil tím, že se vyhýbal hlavnímu líčení. Fröhlich to popírá, tvrdí, že se neskrýval a nevyhýbal spravedlnosti. Důvody jeho omluvených absencí u soudních jednání byly zdravotní. Vazbu ukončil až loňský nález ÚS, který se ale týkal jen prodlužování vazby, stejně jako následné rozhodování Nejvyššího soudu, jenž obdržel od tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (pozastavené členství v ODS) stížnost pro porušení zákona.
Nejvyšší soud by měl nyní podle Wintra rozhodovat znovu, bude při tom vázaný názorem ÚS nejen na prodlužování, ale i na uvalení vazby.
Fröhlichovi a Trokan podle obžaloby prodávali do galerií či obchodníkům obrazy českých umělců, například Josefa Čapka, Josefa Lady a Františka Kupky. Cena děl se pohybovala od desítek tisíc korun po několik milionů korun. Podle obžaloby však obrazy nechal vytvořit Fröhlich u padělatelů, sehnal si k nim také falešné znalecké posudky.