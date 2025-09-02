Předvolební průzkumy přitahují pravidelně pozornost novinářů, voličů a politických stran. S blížícími se volbami pak zájem o ně ještě roste. Průzkum probíhá sofistikovanými technikami, přiblížil v 90' ČT24 analytik společnosti Data Collect Miroslav Fous. Je navíc přísně monitorován, aby nedocházelo k nechtěnému nebo nežádoucímu zkreslení odpovědí. Vzorek, na němž se průzkum provádí, musí podle analytika Pavla Ranochy ze společnosti Kantar CZ velmi dobře kopírovat vzorek české dospělé populace. Sestavený dotazník nesmí být návodný, aby měl respondent možnost vyjádřit svůj „opravdový názor“ bez zkreslení ze strany dotazujícího.
Předvolební průzkumy musí dobře kopírovat českou populaci, zaznělo v 90' ČT24
21 minut