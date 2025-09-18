Zákon říká, že koalicí je pouze ta kandidátní listina, která je tak výslovně označená a Ústavní soud ho před třiceti lety takto vyložil, říká ústavní právník Marek Antoš působící na Univerzitě Karlově o aktuální žalobě vinící některá uskupení, že jsou nezákonně skrytými koalicemi. „Třicet let se to takto vykládá a třicet let různé politické strany a hnutí takto kandidují. Takže si myslím, že teď najednou říct, že je to protizákonné, by bylo divné,“ argumentoval v Interview ČT24, kde hovořil i o dalších dopadech, které by nové rozhodnutí mohlo mít.
Soud o koalicích rozhodl už před třiceti lety, říká právník Antoš
28 minut