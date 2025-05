Rumuni ve druhém kole vybírají prezidenta

Pokud by Simion zvítězil i ve druhém kole a stal se prezidentem, mohlo by to podle některých analytiků a diplomatů přivést Rumunsko do izolace, narušit soukromé investice a destabilizovat východní křídlo NATO. Agentura Reuters už dříve napsala, že Simion by rozšířil řady euroskeptických lídrů unijních zemí, mezi které započítal slovenského premiéra Roberta Fica a šéfa maďarské vlády Viktora Orbána.

Opakované hlasování

Prezidentské volby se v Rumunsku opakují, protože ústavní soud loni v prosinci zrušil listopadové první kolo hlasování, v němž překvapivě zvítězil do té doby málo známý krajně pravicový politik Calin Georgescu, označovaný za proruského. Ústavní soud to zdůvodnil tím, že Georgescu mohl údajně vyhrát díky ruské vlivové operaci. Opakovaných voleb se účastnit nesměl.