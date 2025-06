SOCDEM opouštějí lidé, odmítají možnou spolupráci se Stačilo!

Votava byl poprvé zvolen poslancem v roce 2002. V letech 2013 až 2017 vedl rozpočtový výbor sněmovny. V minulosti patřil k odpůrcům vládní spolupráce mezi ČSSD a ANO. V červnu 2018 například uvedl, že jako bývalý předseda rozpočtového výboru má s vládnutím s ANO a s jeho předsedou Andrejem Babišem špatné zkušenosti. „Věci, které jsme prosadili, si nakonec přivlastnil Babiš. Čas ukáže, jak to dopadne teď. Rád bych se mýlil, ale bojím se, že se to bude opakovat zas a znova,“ řekl tehdy Votava.

Předsednictvo sociálních demokratů ve středu vyzvalo hnutí Stačilo! ke společnému postupu do říjnových sněmovních voleb. Výzvu vyslovenou tři měsíce před hlasováním vysvětlilo snahou o nepropadnutí hlasů levice. Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová v tiskové zprávě uvedla, že by levice měla spojit síly proti „šíleným vládním záměrům“.

Někdejší starosta Bohumína na Karvinsku patří k významným sociálním demokratům. Starostou jednadvacetitisícového města byl déle než třicet let, od roku 1994 až do letošního února, kdy se rozhodl na funkci rezignovat a vyměnil si posty s tehdejším místostarostou Lumírem Macurou. Od roku 2006 je Vícha rovněž senátorem.

Zaorálek podotkl, že se nedokáže smířit s tím, že by sociální demokraté zmizeli z parlamentní politiky. Chce, aby se do sněmovny vrátili a byli tam slyšet. „Nejde o značku, ale o to, kdo tady bude dělat sociální politiku,“ reagoval. Jde podle něj o fungování sociální demokracie v budoucnosti, což prý řeší sociálnědemokratické strany celé Evropy. Uvedl také, že roste mladá generace sociálních demokratů, bez nichž by do současné situace nešel.