Starostové a nezávislí budou v budoucí sněmovně v opozici, řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Předvolební ambice se podle něj nepodařilo naplnit. Opoziční roli chce hrát hnutí co nejdůstojněji, k témuž Rakušan vyzval koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty. Chce rovněž ukázat, že hlasy pro hnutí měly smysl.
Rakušan: STAN bude ve sněmovně v opozici
„Jsme připraveni jako třetí nejsilnější subjekt v zemi na důslednou opoziční práci. Nebudeme obstruovat předávání moci po volbách,“ sdělil Rakušan. STAN podle něj bude tvrdou a kontrolující opozicí, která bude ctít hodnoty.
Možnou podporu vlády vítězného hnutí ANO vyloučil. Upozornil na to, že ANO bude mít společně s SPD a s Motoristy sobě ve sněmovně většinu. „Pokud tahle koalice existuje, tak kdo by šel do spolupráce (s ANO), tak by byl jen obcházen, zesměšnil by sám sebe a zpronevěřil se vlastním voličům,“ podotkl Rakušan.
Volební výsledek STAN podle něj není brilantní. Hnutí ale skončilo nad dříve vytyčenou hranicí neúspěchu, kterou bylo deset procent. Rakušan se proto nechystá rezignovat na předsednickou funkci.
Nejmladší poslankyně od vzniku České republiky
Za Starosty ve sněmovně usedne i nejmladší poslankyně od vzniku České republiky. Jednadvacetiletá studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedkyně mládežnické organizace STAN Julie Smejkalová plánuje v dolní komoře řešit školství a bydlení, chce také reprezentovat mladé.
„Jsem moc vděčná a vážím si toho, že mi voliči a voličky dali tu příležitost. Jsem hrozně motivovaná řešit témata mladých, od školství po bydlení,“ řekla Smejkalová. Cítí zodpovědnost, kterou jí voliči dali. „Chci se do toho vrhnout naplno, tématům se věnovat a hlavně je chci zlepšit,“ doplnila.
Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem téměř 35 procent hlasů, na druhém místě skončila koalice SPOLU s 23 procenty a třetí STAN s jedenácti procenty. Místa ve sněmovně mají jistá ještě Piráti, SPD a Motoristé sobě.