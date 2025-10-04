SPD má podle svého předsedy Tomia Okamury stále ambici být ve vládě, záležet bude i na tom, jestli ANO a SPD dají dohromady většinu alespoň 101 hlasů v nové sněmovně. Okamura to řekl novinářům ve volebním štábu SPD v pražském hotelu Don Giovanni. Případná koalice opřená pouze o 101 hlasů nicméně podle něj nemusí být dostatečně stabilní.
SPD chce být podle Okamury ideálně ve vládě
„Ideální by bylo být součástí vlády, uvidíme jaká bude ta konstelace,“ řekl. Dodal, že v době vyjádření měly SPD s ANO podle průběžných výsledků dostatek hlasů, ale to se může změnit po sečtení velkých měst, zejména Prahy.
„V okamžiku, kdyby ANO a SPD měly možnou koalici přes 100 hlasů, tak to je, myslím, úplně jiná varianta, než kdyby SPD a ANO měly pod 100, a pak by byl potřeba další partner, což při pohledu na volební výsledky se nabízí v podstatě k jednání jenom Motoristé,“ řekl dále Okamura. Dodal, že vláda opřená o většinu jednoho hlasu by neměla jednoduchou situaci. „Lepší by určitě bylo, aby to bylo více než 101,“ řekl.
Předseda SPD dále uvedl, že očekávaný výsledek kolem osmi procent je pod očekáváními, které hnutí mělo. Ta byla dvojciferná. „V té poslední fázi, kdy se rozhoduje značná část voličů, tak se podařilo hnutí ANO oslovit ty tři čtyři procenta voličů, kteří zvažovali ještě před volbami SPD,“ sdělil. Zásadní je nicméně podle něj konec současné vlády.
Na kandidátkách hnutí letos kandidovali i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO, Okamura podle svých slov očekává soudržnost všech kandidátů. „V kampani se ukázalo, že ty názorové rozdíly v podstatě nejsou,“ řekl. Dodal, že uskupení mají uzavřené memorandum o založení společného poslaneckého klubu.
Fiala: SPD je připraveno podpořit menšinovou vládu ANO
Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala uvedl, že hnutí je připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO „Podpora byť i menšinové vlády hnutí ANO je pro nás určitě důležitá a splnila by ten cíl, se kterým jsme do voleb šli,“ řekl Fiala z SPD. Dodal, že o případných podmínkách podpory bude vedení hnutí ještě jednat, s ANO nicméně má SPD podle místopředsedy řadu programových průniků.
Fiala dále řekl, že SPD bude mít koncem listopadu celostátní konferenci, kde bude řešit příčiny volebního výsledku a opatření do budoucna. „Je jasné, že pokud budeme chtít uspět, tak budeme muset udělat nějaké změny,“ řekl. Doplnil, že vyhodnocovat bude hnutí také spolupráci s dalšími subjekty, které na jeho kandidátkách letos kandidovaly. „Ale já si pořád myslím, že ta spolupráce je dobrá,“ dodal.