Hnutí ANO bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo. Na tiskové konferenci to řekl předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš. Uvedl také, že doufá, že vládu v pohodě poskládá. Chce, aby kabinet každý půlrok veřejně skládal účty. Hnutí ANO vyhrálo sněmovní volby se ziskem téměř 35 procent hlasů.
Historický výsledek, říká Babiš. ANO bude jednat s SPD a Motoristy
„Mám obrovskou radost, že hnutí ANO dosáhlo historického výsledku,“ řekl Babiš. Označil to také za absolutní vrchol své politické kariéry. Zároveň poděkoval všem, kdo šli k volbám. O hnutí řekl, že je jednotným týmem.
ANO bude podle něj jednat s hnutím SPD a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by hnutí ANO řídilo. „Bude to velice náročné, ale jsme připraveni, a pokud se domluvíme nějak brzo, tak uvidíme, kdy by potom pan prezident, pokud se domluvíme, ustanovil naši vládu,“ uvedl k vyjednávání o kabinetu Babiš.
V sobotu podle něj ale bude hnutí ANO slavit. Vyloučil, že by o vládě jednal se stranami původní pětikoalice, tedy se SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), s hnutím STAN a Piráty.
Babiš rovněž zopakoval, že prezidentovi Petru Pavlovi slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, ukáže mu řešení střetu zájmů, které bude v souladu se zákony. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Pavel ho přijme v neděli, stejně jako šéfy dalších stran, které se dostaly do sněmovny. „Nevidím důvod na změnu zákona o střetu zájmů,“ podotkl také.
Šéf hnutí ANO se vrátil také k muniční iniciativě pro Ukrajinu, která se přes tři a půl roku brání ruské agresi. „Pokud někdo vydělá třicet miliard na úkor Ukrajiny a na válce, nám se to nelíbí. Mám na to jiný názor, budeme to řešit a nemám problém o tom jednat i s (ukrajinským prezidentem Volodymyrem) Zelenským, pokud bude chtít,“ poznamenal Babiš. „Uděláme to tak, aby to bylo transparentní,“ doplnil.
„Doufejme, že (americký prezident Donald) Trump válku ukončí za účasti evropských lídrů v NATO. Nebráníme českým firmám, aby exportovaly zbraně na Ukrajinu,“ dodal. Ukrajina loni přes iniciativu dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.
Havlíček: Vyjednávání by mohla začít už v sobotu
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po vítězství ve volbách řekl, že vyjednávání o nové vládě a její podpoře by mohla začít už v sobotu večer. Další podrobnosti neuvedl. Umí si představit povolební spolupráci s Motoristy sobě, vyloučil naopak koalici se stranami současné vládní koalice a s Piráty. Možné jednání o podpoře od SPD nechtěl při příchodu do volebního štábu ANO předjímat.
„Nemám ten přesný detail, ale předpokládáme, že je docela možné, že dneska večer (v sobotu) už se bude jednat,“ sdělil Havlíček. V kolik by se případně setkání mělo uskutečnit, zatím nepřiblížil. „Teď to teprve budeme řešit. Dejte nám chviličku ještě. Komunikujeme,“ dodal místopředseda hnutí a člen vyjednávacího týmu.
ANO vyhrálo volby. Chybí sečíst necelé procento hlasů. Hnutí by získalo ve sněmovně osmdesát křesel, SPD patnáct a Motoristé třináct.