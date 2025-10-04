Vláda s ANO není možná, říká Benda

Vláda s hnutím ANO reprezentovaným předsedou Andrejem Babišem není podle šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy možná. Nic jako ANO bez Babiše přitom podle něj neexistuje, řekl novinářům při příchodu do volebního štábu koalice SPOLU, kterou kromě ODS tvoří KDU-ČSL a TOP 09. Věří tomu, že koalice ve volbách uspěje.
Své znovuzvolení nechává nejdéle sloužící poslanec Benda na voličích. „Já si myslím, že to třeba tak dopadne,“ řekl. V novém volebním období chce jako první zákon podat novelu jednacího řádu. O změnu chce usilovat, i kdyby byl v opozici.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob věří tomu, že demokratické strany budou mít nadále většinu. „Průzkumy jsou průzkumy, rozhodující jsou volby,“ řekl novinářům. Před čtyřmi lety byly podle něj průzkumy velmi podobné a volby dopadly jinak.
„V politice člověk musí být nachystaný na všechny varianty, to já osobně jsem. A o budoucnost TOP 09 nemám obavy,“ doplnil na dotaz ke své budoucnosti.
Krátce po 16. hodině do štábu dorazil ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), který se nechtěl zatím k volebním výsledkům vyjadřovat. „Myslím, že je úplně jasné, že nemá smysl spekulovat, když čísla nejsou sečtená. To je asi nejsprávnější odpověď, kterou vám můžu dát,“ uvedl.
První místopředseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že se v následujících týdnech a měsících rozhodne, jak to bude s koalicí SPOLU. „Možná bude transformace, možná budeme pokračovat dál, možná půjdeme samostatně, všechno je otevřeno,“ uvedl při příchodu do štábu.
Za dobrou zprávu označil, že se nejspíš do sněmovny nedostanou komunisté. Doufá, že nebude tak výrazný rozdíl v zisku hlasů mezi ANO a SPOLU, výsledky podle něj mohou ještě zahýbat hlasy z Prahy a Středočeského kraje.